United Airlines attiva i voli covid-tested New York – Malpensa

Dopo Neos Air, Delta Airlines e altre compagnie, anche United Airlines aderisce al programma Covid Tested Flight Italy: i passeggeri che volano a Roma Fiumicino e Milano Malpensa da New York o Newark possono beneficiare dell’iniziativa che permette loro di essere testati all’arrivo in Italia.

Come fare? I viaggiatori dovranno da New York o Newark dovranno presentare al check-in il risultato negativo di un test Pcr o di un test antigenico rapido (eseguito al massimo 48 ore prima della partenza). Una volta atterrati a Roma o Milano, saranno indirizzati verso un’area di test rapido per lo screening della temperatura e per eseguire un ulteriore test antigenico. Nel caso di un risultato negativo, i clienti eviteranno la quarantena in Italia.

Al contrario, se il test dovesse risultare positivo al momento dell’arrivo, i passeggeri saranno sottoposti a ulteriori test e messi in quarantena fino a quando non saranno disponibili i risultati; in caso di negatività agli ulteriori test, saranno infine liberi dagli obblighi di quarantena, se nuovamente positivi saranno soggetti a ulteriore quarantena.