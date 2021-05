Vaccinazioni anti Covid, aperte le prenotazioni per gli over50: ecco come fare

Sono aperte da oggi, 10 maggio, le prenotazioni per gli over50 per le vaccinazioni anti Covid: ecco come fare.

Le prenotazioni sono aperte per gli over 50 anni (compresi i nati nel 1971).

Si possono inoltre vaccinare: soggetti estremamente vulnerabili, portatori di disabilità grave, soggetti di età 59-16 anni con esenzione per patologia (nati tra 1962 e il 2005).

TUTTE LE INFO SUL SITO DI REGIONE LOMBARDIA

Come prenotare online

La prenotazione è semplice e guidata. Per iniziare ti basta inserire Numero di Tessera Sanitaria e Codice Fiscale

Altre modalità di prenotazione