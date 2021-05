Vaccinazioni, la Lombardia decide le agende: dal 20 maggio i quarantenni e dal 27 gli over30

La campagna vaccinale lombarda impone le prossime tappe e segna grandi novità per le fasce di popolazione più giovane. Ecco quali sono.

OVER40

I quarantenni non potranno prenotarsi da lunedì prossimo ma le agende si apriranno il 20 maggio.

OVER30 e UNDER30

Dal 27 maggio sarà la volta degli over 30 e dal 2 giugno agende libere a tutta la popolazione più giovane.

Le nuove date decise dopo aver avuto rassicurazioni sulle forniture dei vaccini che iniziano ad arrivare in numero sufficiente.

Resta aperto il dialogo sulla possibilità di effettuare i richiami mentre si è in vacanza. La vice presidente Letizia Moratti ha posto il tema, una sorta di bilanciamento per quanto la Lombardia ha fatto in questi mesi a quanto si trovavano in regione temporaneamente per motivi di lavoro o studio. La decisione spetta alla Conferenza Stato Regioni.