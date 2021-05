Vaccinazioni, Monti: “La Lombardia si conferma la prima della classe”

«Sono emersi segnali molto positivi dal consueto incontro fra la Commissione Sanità e la Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia sull’andamento epidemiologico e sulla campagna di immunizzazione. Domani prenderanno il via le prenotazioni della fascia 40-49 anni, una fascia che conta circa 800mila unità. Stiamo procedendo spediti con le inoculazioni e siamo in anticipo rispetto a molte altre regioni. La Lombardia si conferma la prima della classe».

Così Emanuele Monti, Presidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali al Pirellone, a margine della seduta odierna di Commissione.

«Siamo anche al lavoro – continua Monti – per sanare tutte quelle situazioni di distorsione del sistema informatico che rischiavano di ritardare la vaccinazione per coloro che non hanno la tessera del servizio sanitario nazionale, perché residenti all’estero, come il personale viaggiante delle compagnie aeree. Un lavoro piuttosto impegnativo ma su cui i nostri tecnici sono concentrati in maniera serrata».

«Altro obiettivo – aggiunge – potenziare i servizi di assistenza domiciliare integrata e tutto ciò che non è prettamente legato alla situazione epidemiologica».