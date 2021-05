Vaccini, Figliuolo scrive alle Regioni: “Da lunedì prenotazioni per gli over 40”

Il Commissario per l’Emergenza Francesco Figliuolo, ha inviato alle Regioni una lettera per dare il via libera alle prenotazioni agli over 40 (i nati fino al 1981), dal prossimo 17 maggio.

Oggi pomeriggio è stata inviata la lettera nella quale è scritto che “per consentire una migliore programmazione si dà facoltà alle Regioni e alle Province autonome di avviare le prenotazioni dal prossimo 17 maggio anche per i cittadini over 40, ovvero nati nel 1981”.

Si ricorda però che bisogna continuare a coprire anche le classi di età più avanzate, ovvero “dell’ assoluta necessità di continuare a mantenere particolare attenzione per i soggetti fragili, classi di età over 60, cittadini che presentano comorbilità, fino a garantirne la massima copertura”.

Alcune Regioni hanno già iniziato a muoversi per proteggere anche i quarantenni iniziando a prendere le prenotazioni proprio a partire da lunedì. Tra queste il Lazio, il Veneto e la Basilicata.