Vaccino anticovid in Lombardia: lunedì 10 maggio via alle prenotazioni per la fascia 50-59 anni

La conferma arriva daAttilio Fontana: “Per i 50-59 le prenotazioni del vaccino anti covid partono da lunedì”. Il presidente lombardo è intervenuto a Skytg24 confermando l’apertura per la nuova fascia di età.

Da lunedì 10 maggio, dunque, anche i cittadini lombardi compresi nella fascia d’età 50-59 anni potranno accedere al portale delle prenotazioni per ottenere la somministrazione del vaccino.

Fino ad ora la fascia degli under 60 era stata aperto solamente per i cittadini con fragilità. Ora, quasi un altro milione e mezzo di lombardi potrà accedere alla prenotazione.

Attualmente la Lombardia, dopo aver sfondato la cifra delle 100mila vaccinazioni al giorno, procede con una soglia di circa 85mila vaccinazioni, in linea con quanto fissato dal commissario Figliuolo.

In Lombardia 85mila vaccinazioni al giorno

“La campagna vaccinale – ha sottolineato il presidente Fontana – procede spedita. Purtroppo a causa della carenza di vaccini abbiamo dovuto rallentare, infatti il generale Figliuolo ha abbassato il target per la nostra regione, che ora si attesta intorno alle 85.000 inoculazioni al giorno. Voglio comunque sottolineare che la Lombardia è l’unica, insieme ad altre due regioni, ad avere mantenuto e superato i target”.

Allungati i tempi per i richiami di Pfizer e Moderna

Fontana ha poi commentato anche la circolare emessa ieri dal Ministero della Salute dopo la decisione del Cts di allungare i tempi del richiamo per coloro che hanno ricevuto la prima dose di Pfizer e Moderna. “A partire da domani, venerdì 7 maggio dunque – ha aggiunto – gli appuntamenti per la seconda dose di Pfizer e Moderna saranno fissati nella sesta settimana (35-42 giorni) e non più a 21 o 28. Nulla cambia per coloro ai quali è già stata somministrata la prima dose e hanno già l’appuntamento per il richiamo. In questo modo potremo coinvolgere almeno con la prima dose un numero maggiore di persone”.

Come si prenota la vacinazione anticovid in Lombardia

Le modalità di prenotazione delle vaccinazioni sono sempre le stesse, vale a dire:

– portale di Poste Italiane (prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it),

– portalettere,

– sportelli Atm di Poste Italiane e

– numero verde 800.894545