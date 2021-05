Valcuvia terra di campioni a quattro zampe

Il 6-7-8-9 maggio si è svolto il Campionato europeo di Utilità e Difesa ed Esposizione “RSV Global Italia IKU Mediterranean Championship“, a cui hanno partecipato 3 atleti della Valcuvia, del Campo di Addestramento “K9 Working Dog“ a Rancio Valcuvia dell’addestratore Nino Gennaro, titolare dell’allevamento Rancioval che li ha preparati per questo evento.

Sotto la sua supervisione anche il figlio, Alessandro Gennaro di 14 anni già Vice Campione Italiano che ha gareggiato per la squadra della Nazionale Italiana, ha vinto la nella sua categoria col suo cane, un Pastore Tedesco, Hunter di Rancioval, diventando così Campioni europei, questo cane viene anche premiato come il soggetto che ha ottenuto il miglior risultato sia nella prova di lavoro che in quella di bellezza.

Chiara Carlini con il suo Pastore Tedesco, Hira di Rancioval è stata premiata per la “migliore obbedienza“ di categoria. Fabio Bellinatani con la sua American Pitbull Terrier, di nome Zoe, ha gareggiato in categoria Debuttanti ed è anche lui riuscito a calcare il podio al 4’ posto.

Nell’esposizione internazionale di bellezza due soggetti del medesimo dell’allevamento si sono classificati 1^ della classe adulte femmine e 1^ della classe adulti maschi, quest’ultimo premiato come miglior Pastore Tedesco e secondo posto assoluto dei migliori cani dell’Expo.

Sono stati inoltre presentati in Expo due American Staffordshire Terrier sempre di Rancioval. Frank’s of Ast Eye Brown che hanno ottenuto il primo posto in classe adulti maschi, miglior maschio e migliore di razza, e Witko Sapiens che ottiene il primo posto in classe Juniores e miglior juniores.