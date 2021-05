Valori delle acque fuori norma: divieto di balneazione a Cerro di Laveno Mombello

Il Dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria di Ats Insubria, dopo un controllo di routine ha sospeso temporaneamente la balneabilità delle acque della spiaggia di Cerro di Laveno Mombello portando il sindaco ad emettere l’ordinanza che vieta la balneazione.

«L’Amministrazione del Comune di Laveno Mombello, particolarmente sensibile all’argomento, si è da subito attivata per individuare le possibili cause – dice il sindaco Santagostino – L’obiettivo è intervenire immediatamente e fare ripetere al più presto una nuova verifica per comprendere se si è trattato di un episodio eccezionale. Siamo fiduciosi che questo increscioso episodio possa rientrare rapidamente consentendo l’apertura della stagione balneare con la consueta tranquillità che caratterizza da anni la spiaggia».

Qui l’ordinanza del sindaco