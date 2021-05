Varese, nuovo assessore alla Polizia Locale: Galimberti nomina Raffaele Catalano

Nuovo ingresso nella Giunta di Palazzo Estense dove il sindaco di Varese, Davide Galimberti, ha dovuto riassegnare l’assessorato a Polizia Locale e Protezione Civile dopo l’uscita dalla maggioranza dell’ex vicesindaco Daniele Zanzi.

L’incarico è andato a Raffaele Catalano che sarà presentato ufficialmente domani – mercoledì 26 – nel comando della Locale di via Sempione. Catalano ha alle spalle una lunga carriera nella Polizia di Stato nella quale ha lavorato tra il 1988 e il 2020, prima come ispettore e infine da commissario.

Assegnato alla Questura di Varese ha ricoperto prima un incarico presso la squadra mobile per poi essere inviato in missione in Calabria per l’apertura di un commissariato nella Locride. Al suo rientro è stato assegnato alla sezione di Polizia giudiziaria presso la Procura della Repubblica del Tribunale e quindi presso l’ufficio immigrazione. Catalano è poi passato alla Digos come vice dirigente, ruolo che ha ricoperto fino al giorno della pensione. Durante la sua attività operativa si è occupato di prevenzione di atti illeciti e di terrorismo interno e internazionale.