A Varese gli agenti immobiliari si diplomano all’università

Con i 25 diplomi consegnati oggi, salgono a 92 gli attestati rilasciati in appena tre anni.

Sono numeri che danno un valore definitivo al “Corso di alta formazione per mediatori immobiliari”, concepito e realizzato da Fimaa Uniascom Confcommercio provincia di Varese, insieme all’Università degli studi dell’Insubria di Varese, dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate.

Partito nel 2019 con l’etichetta della grande novità a livello nazionale, è proseguito nel 2020, forte anche delle domande di adesione congelate il primo anno. Il terzo corso era perciò quello del consolidamento e dell’allargamento agli agenti di Como, rappresentati nel giorno del diploma dal presidente della Fimaa lariana, Mirko Bargolini: prova superata a pieni voti, nonostante la pandemia con il conseguente svolgimento delle lezioni in modalità online. Il Corso all’Insubria continua perciò a confermarsi un unicum a livello nazionale e un esempio da seguire per molte Fimaa provinciali e regionali.

LA CERIMONIA DEI DIPLOMI NELLA SEDE DI VIA MONTE GENEROSO

La cerimonia della consegna dei diplomi ha avuto luogo all’Università dell’Insubria, nella sede di via Monte Generoso, che ospita tra l’altro la facoltà di economia.

Presenti, distanziati tra loro e con la mascherina “d’ordinanza”, i 25 corsisti che hanno terminato con successo il ciclo di lezioni. A fare gli onori di casa, il presidente nazionale e provinciale di Fimaa Confcommercio, Santino Taverna che ha voluto rimarcare il ruolo fondamentale degli operatori: «Non mi stancherò mai di dire che se questo corso esiste è solo merito vostro. Della vostra voglia dopo tanti anni di professione di rimettervi in gioco, di continuare ad aggiornarvi per offrire ai clienti il miglior servizio possibile».

CORSI CAMBIATI DALLA PANDEMIA, TRA LE MATERIE DI STUDIO ANCHE URBANISTICA E DIRITTO TRIBUTARIO

I docenti hanno dovuto in questi mesi adattare i contenuti delle lezioni al periodo che stiamo vivendo e che ha trasformato anche il modo di lavorare degli agenti immobiliari. Lo stesso Taverna, salito in cattedra di persona per un seminario di tre ore, si è soffermato sulle mutate esigenze dei clienti a causa della pandemia e sull’obbligo da parte dei venditori di proporsi in modo differente: «E’ venuto meno il contatto diretto e ci siamo adattati a un utilizzo più puntuale e allargato dei sistemi digitali. I risultati sono arrivati e arriveranno, se è vero come è vero che il mercato nel secondo semestre del 2021 riprenderà decisamente e che nel 2022 e 2023 viaggerà a ritmo spedito in tutta Europa e soprattutto in Italia, dove il 60% della ricchezza è investito negli immobili». Altro argomento trattato dal presidente è stato il Superbonus 110%, «una grande opportunità che dobbiamo essere bravi a sfruttare».

Per il resto, come accaduto nei primi due anni del Corso, durante le lezioni sono stati toccati, analizzati e approfonditi i più svariati temi, utili a completare il bagaglio professionale da mettere al servizio dell’utente-cliente. Le “materie di studio” hanno riguardato l’urbanistica con focus sui Piani di governo del territorio; le valutazioni, le stime e le perizie immobiliari; le tassazioni dirette e indirette; le strategie di comunicazione e di marketing immobiliare; le tecniche di acquisizione e di vendita; preliminari e contratti immobiliari; il mercato smart del real estate.

«Questo percorso formativo è nato dalla collaborazione diretta della Fimaa con il Dipartimento delle Scienze Teoriche Applicate e il Centro Internazionale Insubrico dell’Università degli studi dell’Insubria – ha commentato Fabio Minazzi, ordinario di Filosofia della scienza e direttore del Corso – Si tratta di una iniziativa che ha preso il la da una felice osmosi tra l’ambito della ricerca universitaria e la formazione in itinere di una professione come quella del mediatore immobiliare».

ALLA CERIMONIA ANCHE IL SINDACO E IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO

Presenti alla cerimonia di oggi, oltre a Taverna e al vicepresidente provinciale di Fimaa e vera “anima” del Corso di alta formazione Dino Vanetti, il segretario generale di Uniascom Sergio Bellani e il vicepresidente di Uniascom Rudy Collini. Ospiti anche il sindaco di Varese Davide Galimberti, il presidente della Camera di Commercio di Varese Fabio Lunghi e il professor Mauro Ferrari (direttore del Dipartimento di Scienze Teoriche Applicate), cui è stata consegnata una targa come ringraziamento per la fondamentale collaborazione nella organizzazione del Corso.

Da tutti loro sono arrivati attestati di stima e il riconoscimento dell’importanza di un continuo aggiornamento per una categoria fondamentale per l’economia della provincia: un ulteriore stimolo per Fimaa Varese e per l’Università dell’Insubria ad iniziare a pianificare la quarta edizione del Corso.