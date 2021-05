Varese fa scuola: 3 milioni di euro per la riqualificazione energetica di 38 plessi

Il progetto “Varese fa scuola” è di fatto il secondo capitolo del progetto presentato tre anni fa alla media Pellico per la riqualificazione degli edifici scolastici del Comune di Varese. «Questa volta l’impegno economico maggiore sarà su un’altra secondaria di primo grado, l’Anna Frank alle Bustecche, per un totale di 800 mila euro, ma interventi significativi dal punto di vista del confort e della riqualificazione energetica riguarderanno 38 scuole della città in cui saranno sostituiti gli impianti di riscaldamento e i serramenti per un investimento complessivo di 3 milioni di euro», ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Civati, precisando che la spesa si ripaga con il risparmio in consumi, proprio come avviene per Varese cambia luce.

«Questo piano non solo permette di correggere una fragilità strutturale degli edifici scolastici di ogni ordine e grado, per bambini e studenti da zero a 14 anni, ma dal punto di vista educativo e pedagogico è un tassello importante di quell’educazione ambientale e alla sostenibilità che il Comune di Varese sostiene per i cittadini di domani in molti modi, dagli stili di vita per il benessere da alimentare con pedibus e mensa biologica, all’efficienza energetica degli edifici», ha aggiunto l’assessora ai servizi educativi Rossella Dimaggio contando sulla collaborazione dei docenti nel cogliere l’occasione dei prossimi lavori per spiegare e raccontare ai loro alunni, ancora una volta, l’importanza di questi principi.

«Complessivamente questa Amministrazione Comunale, a partire dal 2016 ha investito 10 milioni di euro in edilizia scolastica, tanto quanto era il buco di gestione del Comune quando ci siamo insediati 5 anni fa – ha ricordato il sindaco Davide Galimberti – e non finisce qui, perché alla cifra speriamo di poter aggiungere presto gli ulteriori investimenti per le scuole contenuti nel Varese Future recovery plan presentato ieri al Governo e in Europa».

I CANTIERI IN PROGRAMMA

Con “Varese fa scuola” 38 edifici scolastici diventano sostenibili, efficienti, moderni, con alte prestazioni energetiche per ridurre le emissioni inquinanti e ottenere un sensibile risparmio economico.

A fare da traino è il progetto che vede protagonista la scuola secondaria di primo grado Anna Frank e che punta ad una maggiore efficienza termica, sostenibilità ambientale, sicurezza, riduzione dei consumi e a un generale ammodernamento della struttura, con una previsione di spesa di circa 800mila euro.

Significativi anche gli interventi in altre scuole, come ad esempio alla primaria Rocchetto Fè, dove verrà installata una nuova pompa di calore, un sistema di telecontrollo, illuminazione a Led e l’isolamento a cappotto, con la sostituzione dei serramenti, per un importo complessivo di più di 270mila euro.

Alla secondaria Vidoletti (Masnago) è prevista l’installazione di un impianto solare fotovoltaico, oltre a nuove pompe di circolazione, illuminazione Led e al sistema di telecontrollo per un risparmio energetico, con una spesa totale di oltre 120mila euro.

Economicamente significativo anche l’investimento alla scuola dell’infanzia Collodi, interessata dall’installazione dell’isolamento termico a cappotto sulle facciate esterne e dell’isolamento del sottotetto, oltre ad altri interventi per una maggiore efficienza energetica per un importo totale di circa 110 mila euro..

Nel complesso, le scuole interessate dal grande intervento per l’adeguamento e ammodernamento delle strutture sono gli asili nido Agugiari, Aletti Gondar, Ferrari Bizzozero, Guaralda Giubiano; le scuole dell’infanzia Rocchetto Fè, Dalla Chiesa, Don Milani, Collodi, Papetti, Bizzozero, Jolanda Trolli, Calcinate, Guaralda Giubiano; la scuola dell’infanzia e primaria Capolago; le scuole primarie Fermi, Galilei, Canetta, Cairoli, Settembrini, Morandi, Sacco, Carducci, Foscolo, Marconi, Locatelli, Pascoli, San Giovanni Bosco, Garibaldi Bizzozero, Medea Giubiano, Parini Giubiano. E ancora: il comparto di via Como composto dalla primaria Mazzini, la secondaria di primo grado Righi, la palestra di via Como e l’ex Istituto Enaudi; le scuole secondarie di primo grado Vidoletti, Salvemini, Anna Frank e infine il nuovo Liceo Musicale.

A questo link l’elenco completo degli interventi nel dettaglio.