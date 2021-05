Varese senza paura in casa della capolista Gozzano

Grazie al recupero vinto mercoledì a Borgosesia il Gozzano è nuovamente primo in classifica e con un paio di gare ancora da recuperare è la grande favorita per conquistare la vittoria nel Girone A di Serie D. Domenica 16 maggio (ore 16.00) allo stadio “D’Albertas” i cusiani ospiteranno un Varese che invece è ancora in cerca di punti per la salvezza.

Sulla carta non dovrebbe esserci sfida, ma i biancorossi di mister Ezio Rossi hanno dimostrato di saper essere un avversario ostico per qualsiasi squadra del girone, Gozzano compreso. All’andata infatti i rossoblu sudarono non poco per portarsi a casa un 1-0 non del tutto meritato.

Il Varese arriva a questa sfida con gli ormai consueti problemi di assenze, con la lunga lista di infortunati che è stata rimpolpata dalle squalifiche di Aprile e Quitadamo.

Anche mister Ezio Rossi dovrà guardare la gara dalla tribuna per squalifica: «Viste le indisponibilità, soprattutto in difesa, non so ancora se giocherò con la difesa a 4 o a 5. In questo momento siamo in 17 e Gazo sta facendo i miracoli per essere almeno in panchina. L’ultimo allenamento servirà per fare per le ultime valutazioni. La squadra però è viva e lo dimostra tutte le volte che serve, anche se andiamo ad affrontare la prima della classe. Ce la siamo giocata alla pari anche all’andata e speriamo di riprenderci i punti che meritavamo».

«Andiamo ad affrontare la squadra più solida del campionato – prosegue l’allenatore del Varese -, lo dicono i risultati, vive molto sui due attaccanti che hanno fatto tanti gol. Se è lì in classifica significa che ha qualcosa in più, sa vincere e lo fa con continuità, significa che conosce bene quello che deve fare. L’unico atteggiamento che dobbiamo avere è quello di fare la partita, pur sapendo di rischiare perché il Gozzano sa sfruttare gli errori che commetti. Serve una grande gara da parte della difesa».

