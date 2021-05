VareseNews finisce su “Commenti Memorabili” grazie al tacchino ermafrodita

“No interventi, ma solo un piccolo riTACCHINO“, scrive Davide. Ed è solo il primo di una lunga lista di “Commenti Memorabili“.

Per chi non lo conoscesse “Commenti Memorabili” è un sito/pagina di intrattenimento che ha per obiettivo scovare i commenti più ilari, dissacranti e divertenti del web. Fabrizio Biasibetti è il fondatore di quella che oggi è una vera e propria azienda con tre soci e diversi collaboratori e con un giro di follower che supera i 4 milioni di utenti solo su Facebook.

La notizia a cui si fa riferimento è quella del tacchino, Carlo Alberto Maria, che fino a qualche settimana fa era nota come Maria Carla Alberta e che ha ad un tratto cambiato sesso, passando da maschio a femmina. Strano ma possibile, abbiamo pubblicato un articolo “Il mio tacchino ha cambiato sesso. L’incredibile ma vera storia di un volatile transgender” che tra il serio e il faceto spiega che cos’è l’ermafroditismo sequenziale che fa si che pesci, rane e talvolta anche tacchini cambino genere nel corso della vita, a volte anche diverse volte al giorno.

Carlo Alberto Maria, tacchino brianzolo ex Maria Carla Alberta

Il fatto non ha mancato di essere oggetto di una lunga serie di commenti ironici, alcuni davvero spassosi. Li trovate tutti nell’articolo di Commenti Memorabili, mentre sulla loro Pagina Facebook ognuno può andare a commentare puntando ad essere insignito del titolo, ambitissimo sui social, di “memorabile”.