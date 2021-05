Si cercano agenti/venditori per VareseNews e per il network V2Media

VareseNews cresce e amplia l’area business aprendo alcune posizioni di lavoro. Per il nostro network di giornali siamo alla ricerca di agenti/venditori.

Questi possono essere soggetti con esperienza, ma anche giovani che siano motivati alla vendita di progetti e servizi. In qualsiasi caso devono essere persone che abbiano voglia di imparare e crescere professionalmente all’interno della struttura, con determinazione e spirito di gruppo. Per presentare la propria candidatura è necessario conoscere il nostro giornale, il settore della pubblicità, dell’editoria e del web marketing.

Le caratteristiche del candidato

– Età dai 25 anni, automuniti.

– Disponibilità a lavorare a tempo pieno

– Formazione: diplomato o laureato, con competenze in marketing e comunicazione, forte passione per i new media, i social network e i linguaggi digitali.

– Caratteristiche personali: spirito di iniziativa e predisposizione alle relazioni interpersonali.

Di cosa si occuperà il candidato prescelto

I candidati selezionati dovranno gestire autonomamente le priorità definite dal management e in particolare:

– Ricerca contatti per possibili appuntamenti commerciali;

– Gestione di appuntamenti prefissati da collaboratori della struttura commerciale;

– Individuazione e sviluppo autonomo di nuove opportunità di business;

– Gestione delle trattative commerciali arrivando alla definizione dell’offerta ed alla stipula del contratto

Cosa offre Varesenews

Formazione dei candidati nel settore dell’editoria digitale.

Interessanti provvigioni sulle vendite.

Inserimento nel team di lavoro dell’area business, possibilità di crescita professionale.

Come inviare la propria candidatura

Gli interessati devono inviare la propria candidatura a marketing@varesenews.it. Dovranno allegare un Curriculum Vitae dettagliato con l’autorizzazione al trattamento dei dati personali.