Verbania presenta la sua estate, grandi artisti sul Lago nel segno della ripartenza

Una stagione estiva, culturale e turistica, a cui finalmente si può iniziare a guardare con maggiori certezze. Verbania ha presentato questa mattina le iniziative in programma nelle prossime settimane a cura del Teatro Maggiore. Una ripartenza per la cultura “in presenza” dopo mesi di stop per questo fondamentale settore. «Una stagione molto importante per noi, perché significa riaprire e ricominciare – ha sottolineato Rita Nobile, presidente della Fondazione il Maggiore -. Riprendendo le parole del premier, sarà il nostro piano di ripresa e resilienza. Cultura e arte sono anche sinonimo di benessere, di salute mentale e psicologica. Per molte persone significa ritrovare un sogno. Le preoccupazioni ci sono, non sappiamo come reagirà il pubblico ma vogliamo essere positivi”.

In cartellone diciassette eventi che spaziano dalla commedia al canto, dalla danza alla prosa: tante possibilità per incontrare un pubblico sempre più vasto e variegato. Una serie di spettacoli con uno sguardo particolare alle norme anticontagio.

Sarà uno spettacolo dedicato a Dante con Alessio Boni ad aprire il 5 giugno, il programma degli appuntamenti. (Qui tutti gli eventi)

La stagione culturale è ricchissima: tra i protagonisti delle settimane successive anche Antonella Ruggero, Angela Finocchiaro, Lino Guanciale, Gioele Dix, Elio, Lella Costa e molti altri artisti. Tra i titoli proposti alcuni classici ma anche molti spettacoli innovativi come “Amen” con Massimo Recalcati.

“Quello che andiamo a presentare sarà il principale evento culturale dell’estate di Verbania con al centro il Maggiore, che festeggia i primi cinque anni dall’apertura – ha commentato il sindaco di Verbania, Silvia Marchionini -. Un luogo diventato centrale nella vita dei verbanesi e un centro fondamentale e indispensabile per le nostre esistenze (in riferimento all’utilizzo della struttura per la campagna vaccinale, ndr). La Fondazione ha tenuto in questi quindici mesi e non era scontato. Il Cda guidato da Rita Nobile è riuscito a compiere la missione di alcuni anni fa: far fiorire questo luogo e farlo diventare un punto di riferimento per i cittadini”.

“Una grandissima emozione presentare oggi i nuovi appuntamenti. È un po’ come se fosse una prima volta, un nuovo inizio – ha aggiunto la direttrice artistica Renata Rapetti – Questa stagione è nata nei nostri pensieri quattro mesi fa, con un po’ di incoscienza ma anche tanta speranza. Abbiamo lavorato per garantire degli spettacoli importanti e oggi possiamo dire, avevamo ragione”.

Qui tutti i dettagli e le modalità per assistere agli spettacoli