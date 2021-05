Verbano e dintorni: dove ammirare le più belle fioriture primaverili

Dal Lago Maggiore al Ceresio, dai parchi delle grandi città ai giardini delle dimore storiche.

Queste settimane sono il momento migliore per andare alla ricerca di fioriture suggestive e fare il pieno con i colori e le sfumature che la stagione primaverile regala.

Sul Verbano sono tanti i luoghi che si possono ammirare in questo periodo: hanno già aperto al pubblico gli splendidi giardini di Villa Taranto e quelli delle Isole Borromeo (l’Isola Madre, un parco botanico unico e originale, nel cuore del Lago Maggiore e l’Isola Bella ritenuta uno dei giardini più belli al mondo), il parco di Villa Pallavicino ma anche la Rocca di Angera che ormai da diversi anni custodisce al suo interno il giardino medievale che ha molto da raccontare su piante, erbe e fiori.

Per chi vuole approfittarne per una gita fuori porta consigliamo l’Oasi Zegna, in provincia di Biella, dove in questi giorni si può ammirare uno degli spettacoli più suggestivi che quest’area verde regala ogni anno ai suoi visitatori, la fioritura della Conca dei Rododendri.

Chi ama bellezza, arte e storia, può trovare ispirazione anche tra i beni del Fai. Sono tante le dimore e le ville del Fondo per l’Ambiente che hanno riaperto le porte ai visitatori con la bella stagione (da Villa Panza a Varese a Villa del Balbianello sul Lario), ma se proprio cercate una fioritura particolare da ammirare e fotografare vi consigliamo un salto a Villa Della Porta Bozzolo dove si può ammirare un meraviglioso roseto che conserva oltre cinquecento varietà di rose antiche.

Altri itinerari alla ricerca di alberi in fiore ci portano sul Lago di Como, a Villa Carlotta, regno di camelie ed azalee o a Villa Olmo, la perla della città di Como.