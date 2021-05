Via ai lavori per l’orto urbano di Varese: in via Como si spacca l’asfalto

Finalmente ci siamo: i lavori per la preparazione dell’orto nella sede di Informagiovani di via Como sono iniziati venerdì 7 maggio alle 7.30.

«Quando avevo 18 anni, all’inizio del liceo, valutai di lasciare la scuola e trovarmi un lavoro – racconta Jack Castana, organizzatore – trovai un impiego proprio con questa ditta, Civelli, che oggi è qui per spaccare l’asfalto e permetterci di dare spazio al nostro al nostro progetto, che vuole restituire prospettive vegetali a questo paese e questa società. Dodici anni dopo aver lavorato per asfaltare e costruire strade, ora la stessa ditta ci permette di togliere l’asfalto e sostituirlo con la bellezza di un orto».

La raccolta fondi che ha permesso la realizzazione dell’orto è andata meglio di quanto Castana e gli altri organizzatori avessero mai immaginato, arrivando a raccogliere 5.400 euro.

«Conosciamo via Como e i suoi problemi. Proprio per questo secondo noi è importante mettere questa nostra idea, così positiva, al fianco di un ambiente così controverso. Vogliamo che le persone ricomincino a vivere non solo Informagiovani, ma via Como stessa, nell’ottica di poter presto ritrovare momenti di socialità costruttiva».

Mercoledì 12 maggio si terrà la finale per riuscire a vincere altri 5mila euro da investire nel progetto e per poter togliere altro asfalto. Seguendo la pagina di Prospettive Vegetali su Facebook sarà possibile votare e aiutare i ragazzi a vincere la somma premio.

«Questa operazione va portata avanti in modo sistemico in più città – conclude – Non ci vogliamo fermare qui: è mia intenzione, insieme alle persone con cui collaboro, diffondere questo progetto dal nord al sud Italia».