Viabilità partecipata a Castellanza, in via Battisti vince il fronte del senso unico

Il senso unico di marcia in via Cesare Battisti si farà. E lo si farà, nello spirito della partecipazione attiva da parte della cittadinanza nelle scelte che riguardano la città, tenendo conto delle richieste pervenute dai residenti.

È quanto ha deciso l’Amministrazione Comunale di Castellanza che, con ordinanza n. 26 del 13 Maggio 2021 a firma del Comandante della Polizia Locale, ha disciplinato la nuova circolazione stradale nella zona di via Cesare Battisti. L’istituzione del nuovo senso unico in via Cesare Battisti prevede il senso unico di marcia per i veicoli da via Nizzolina in direzione via Moncucco.

E’ questo l’esito del “sondaggio” effettuato dall’Amministrazione Comunale a seguito delle sollecitazioni pervenute da un gruppo di cittadini residenti in zona.

«Nell’ottica della partecipazione attiva da parte della cittadinanza nelle scelte che riguardano la Città – ha dichiarato il Sindaco della Città di Castellanza, Mirella Cerini -, data l’impossibilità di poter convocare un incontro pubblico per poter discutere della richiesta, abbiamo inviato una nota a tutti i residenti della zona – direttamente imbucata nella cassetta delle lettere – chiedendo di esprimersi entro la fine del mese di Aprile in merito all’istituzione del senso unico per la via Cesare Battisti nel tratto compreso tra l’incrocio con via Nizzolina e l’incrocio con via Moncucco. L’esito del sondaggio è stato molto chiaro: in 65 hanno manifestato l’assenso alla proposta e in 6 la propria contrarietà».

La richiesta di intervenire sul tratto viario di via Cesare Battisti era stata sollecitata da un gruppo di residenti che lo scorso 8 gennaio avevano presentato una petizione in tal senso, in qualità di proprietari e/o possessori a vario titolo di immobili ad uso abitativo/residenziale siti lungo la via Cesare Battisti ai numeri civici dal 19 al 29.

La petizione era motivata dal fatto che la via Cesare Battisti, nel tratto interessato, presentava una carreggiata dalla dimensione in larghezza insufficiente per consentire il transito veicolare e contestuale nel doppio senso di marcia in condizioni di scorrevolezza e di sicurezza per gli utenti in transito.

Valutata l’ istanza e dopo aver effettuato gli opportuni sopralluoghi, la Polizia Locale, oltre ad aver condiviso la necessità di istituire il senso unico di marcia, ha ritenuto opportuno estenderlo a partire dal civico 4 fino al civico 29, cioè da via Nizzolina fino a via Moncucco.