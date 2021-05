A Villa Frua di Laveno Mombello per scoprire il mondo delle rose

In occasione della ripresa delle attività culturali e dei servizi della Biblioteca l’Assessorato alla Cultura di Laveno Mombello promuove un ciclo di incontri dedicato alle rose.

Così Marco Foghinazzi (è sua la foto di copertina), laureato in storia dell’arte, appassionato di giardinaggio, rose e simbologia botanica, riassume lo spirito e il senso dell’iniziativa: “Il titolo degli incontri riprende un verso di una poesia di Vita Sackville West che recita “la rosa, «complice dei secoli e dell’amore».

Queste parole credo possano riassumere brevemente il senso ultimo degli incontri in cui si parlerà di storia, di bellezza e di amore; un amore che ha portato gli uomini a coltivare questo fiore, a rappresentarlo in opere artistiche, a raccontarlo in poesie.”

Le conferenze si svilupperanno grazie all’ausilio di immagini di opere d’arte e fotografie realizzate appositamente con lo scopo di arricchire il discorso e di regalare un’esperienza anche visiva. Mai come in questo momento sentiamo il bisogno di entrare in contatto con la bellezza, la natura, i colori e i profumi. La rosa ci offrirà l’occasione di godere di tutto ciò, permettendoci di capire quanto sia importante a volte prendersi del tempo e fermarsi un attimo, anche solo per poter ammirare la delicatezza di un fiore.

Gli appuntamenti dell’11 e 19 giugno saranno arricchiti dall’accompagnamento musicale realizzato dall’Associazione Culturale Casanova. Questa collaborazione nasce dalla precisa volontà di creare delle sinergie con le realtà locali, infatti l’associazione culturale Casanova, che ha la sua sede nella frazione “Casanova” di Mombello, ha come principale scopo quello di offrire ai bambini, ragazze/i un’educazione musicale Il team crede fortemente che l’educazione musicale non debba focalizzarsi solamente su bambini/e con talento ma possa essere di grande aiuto per un armonioso sviluppo di tutti. Gli otto insegnanti sono impegnati nei corsi di propedeutica, canto, coro, pianoforte, violino, violoncello, chitarra, mandolino e arpa.

La mostra:

Nell’atrio della biblioteca sarà possibile seguire un percorso alla scoperta di questo fiore e delle sue mille sfaccettature. I pannelli illustreranno diverse tipologie di rose, le composizioni e la loro rappresentazione nella cultura e nell’arte. Inoltre saranno accompagnati da alcuni esemplari veri delle diverse varietà di rose.

Gli incontri si inseriscono in un progetto culturale e turistico più ampio e articolato che il vicesindaco e assessore Prof. Mario Iodice sta predisponendo e di cui a breve verrà data comunicazione.

Gli incontri si svolgeranno nella Sala Consiglio di Villa De Angeli Frua.

In ottemperanza alla normativa per la prevenzione e il contenimento del COVID-19 le conferenze saranno a numero chiuso, con un massimo di 25 partecipanti. Per le prenotazioni si deve contattare la Biblioteca Comunale Antonia Pozzi: telefono 0332.625555 – biblioteca@comune.laveno.va.it

IL PROGRAMMA

SABATO 22 MAGGIO

ore 10.30 – Biblioteca A. Pozzi

Inaugurazione della mostra sulle rose con esemplari

Conferenza “La storia della rosa: origine, evoluzione, varietà antiche e moderne”

ore 15.00- Biblioteca A. Pozzi

Conferenza “La coltivazione della rosa: messa a dimora, potatura, riproduzione e cure”

VENERDÌ 11 GIUGNO

ore 18.00 – Villa Frua

Conferenza “La rosa nell’arte. Un viaggio attraverso i secoli tra pittura e

poesia” con accompagnamento musicale a cura degli allievi dell’Associazione Culturale Casanova

SABATO 19 GIUGNO

ore 18.00 – Villa Frua Conferenza “Storie di donne e di rose: da fiore simbolo della Vergine a strumento di emancipazione femminile” con accompagnamento musicale a cura degli allievi dell’Associazione Culturale Casanova

Per info: Biblioteca Comunale di Laveno Mombello, info@sblaghi.it

tel. 0332.625555