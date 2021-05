Violini ritrovati, al convegno cremonese anche la studiosa varesina Tiziana Zanetti

È di qualche giorno fa la notizia della scoperta in una soffitta di un violino attribuito a Giuseppe Guarneri.

Ma qual è la notizia? La riscoperta di un capolavoro dimenticato della liuteria cremonese? Il riconoscimento dell’antichità del manufatto tramite una fotografia inviata tramite WhatsApp? L’applicazione di indagini scientifiche, in questo caso la dendrocronologia, per la datazione e l’attribuzione del bene? L’altissimo valore economico ritraibile in caso di vendita?

Di queste ed altre questioni si parlerà a Cremona sabato 22 maggio dalle ore 14,30 all’Incontro di studio “Comunicazione&Liuteria” presso l’Academia Cremonensis con ospiti d’eccezione che approfondiranno questioni legate alla comunicazione e alla liuteria (dal giornalismo alla formazione, dalle notizie di reato ai ritrovamenti di beni illecitamente sottratti, dalla libera circolazione dei beni alla creazione di nuovi musei, dalle vendite on-line di beni liutari all’ID-Art).

L’Incontro di studio “Comunicazione&Liuteria” segue quello organizzato lo scorso ottobre sul tema “Diritto&Liuteria” del quale sono stati pubblicati recentemente gli Atti. Entrambi gli Incontri, rivolti sia alle professioni legali sia ai liutai ed appassionati di musica, hanno ricevuto il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Cremona e dell’Istituto Nazionale per il Diritto dell’Arte e dei Beni Culturali.

All’incontro parteciperà quale relatrice anche Tiziana Zanetti, Studiosa del diritto dei beni culturali, autrice di volumi sulla storia dell’arte e il rapporto con la conservazione dei beni culturali, nonché già relatrice di importanti convegni sul tema.

Relatori dell’incontro saranno anche Marzia Soldani (Ordine Avvocati di Cremona), Marilena Pirrelli (Sole24Ore), Serena Epifani (Journal Cultural Heritage Crime), Rosa Colucci (INDAC, Rivista “Avvocati”), Corrado Catesi (INTERPOL), Lisa Di Berardino (Polizia Postale e delle Comunicazioni), Giovanni Gervasi (Guardia di Finanza), Francesco Provenza (Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale), Graziano Beluffi (Conservatorio Statale di Musica di Milano), Attilio Berni (Museo del Saxofono di Roma-Fiumicino), Fabio Perrone (Academia Cremonensis).