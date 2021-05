Voce ai volontari di Malpensafiere, Fabiola: “L’obiettivo di ogni giorno e regalare una speranza”

Pubblichiamo la lettera di Fabiola Marangon volontaria della “Protezione Civile Giuseppe Garibaldi” di Busto Arsizio:

Egregio direttore,

“Abbiamo solo bisogno di sorridere e di qualcuno che ci faccia nascere quel sorriso”.

È su questa frase che voglio soffermarmi in questo periodo di grande difficoltà sotto ogni punto di vista.

Sono Fabiola e faccio parte del grande gruppo della “Protezione Civile Giuseppe Garibaldi” di Busto Arsizio.

Una delle tante persone che in questo periodo sta mettendo a disposizione energie e tempo per affrontare questa situazione e per regalarvi un sorriso che vi assicuro conta più di ogni altra cosa. Qualche giorno fa ho deciso di scrivere una lettera e così dal nulla dopo aver letto quella frase decisi di soffermarmi a raccontare quello che sento ogni giorno sulla mia pelle lavorando all’HUB di MalpensaFiere.

Tantissime sono le persone che in queste settimane si affidano a noi, tantissime persone che cercano riparo anche solo per qualche ora, dalla paura, dalla solitudine, persone che cercano sicurezze, incoraggiamenti, una parola, un gesto di conforto.

Sono state tante le lacrime che ho visto scendere dai vostri occhi per timore di questo vaccino che spero sia davvero il punto di svolta per tutti. Dentro di me ammetto di soffrire a vedere tutto ciò anche se non lo do a vedere, ma quello che conta per me è dare sollievo, dare forza.

Ogni giorno sono davvero tante le persone che ci ringraziano per tutto quello che facciamo, per la struttura ben organizzata, ma la cosa più importante per me, per noi volontari, è quello di vedervi andare via col sorriso, con una speranza in più.

Spero che queste parole vengano lette da tutti voi che ogni giorno mi regalate sorrisi e soprattutto grande fiducia.

Inoltre vi ringrazio molto per la tanta pazienza che ogni giorno avete.

Infine, ci tengo a citare in questo piccolo pensiero personale Federica Tosi ( persona importantissima nella mia vita, che stimo molto con cui ho un rapporto e legame molto stretto e profondo) che ogni giorno si impegna e mette l’anima per affrontare la situazione e gestire al meglio l’Hub di MalpensaFiere.

Grazie davvero.

Persone come te ce ne sono poche

Un ringraziamento ovviamente anche a tutti i medici, infermieri e a tutte le persone che ogni giorno si mettono a disposizione dell’HUB.

Nella speranza di un futuro migliore vi abbraccio e vi prometto che continuerò e continueremo a fare del nostro meglio per accompagnarvi nel nostro futuro insieme.

Con affetto

La volontaria

Fabiola Marangon

A.V. PRONTO INTERVENTO PROTEZIONE CIVILE “G. GARIBALDI ” – BUSTO ARSIZIO