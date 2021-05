Voci in Abbazia, il coro alpino di Sesto Calende ritorna a cantare

La nuova primavera porta con sé i primi segnali di (parziale) normalità anche per le voci del Coro Alpino di Sesto Calende che, dopo l’ultimo difficile anno, hanno finalmente avuto la possibilità di ritrovarsi e cantare insieme.

Nella giornata di ieri, domenica 2 maggio 2021, i coristi sestesi hanno deciso di ritrovarsi nel piazzale della Chiesa dell’Abbazia per una prima prova corale in presenza.

Nonostante il distanziamento imposto dall’emergenza sanitaria, il coro non si è mai alienato dai propri legami e i coristi non si sono allontanati, al contrario han mantenuto vivi i contatti e le relazioni grazie, anche, al consiglio direttivo che in questo anno ha organizzato in diverse occasioni dei meeting online.

Già dai primi mesi la realizzazione di una “canta a distanza“, che ha ottenuto diverse migliaia di visualizzazioni sui social (inaspettate a detta del Coro sestese), aveva dimostrato la compattezza del sodalizio fondato più di 60 anni fa dal maestro Zonca.

«La forza del canto è di per sé un legame ma se a questo si unisce l’amicizia – spiegano i coristi – e la gioia dello stare insieme si riesce ad avere la sintesi di ciò che sia il coro Alpino Sestese. Certo il non trovarsi in presenza è stato come per ciascun’altra attività un grande limite o meglio un grande vuoto colmato dalla nostra capacità di rimanere uniti e di pensare al futuro e alla nostra ripartenza».

Proprio con questo intento il coro ha deciso di trasformare la crisi covid in un’opportunità. La ripartenza infatti costringe il coro, dopo un anno di stop, a cominciare nuovamente dai fondamentali. Ed è proprio in questa prospettiva il direttore artistico Luca Boni e la sua commissione hanno deciso di aprire dei casting per ampliare l’organico del coro, permettendo anche alle nuove leve di entrare a far parte di questa grande famiglia con maggior semplicità.