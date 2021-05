Volley, Serie B: Caronno da impazzire, con il 3-0 a Malnate conquista la semifinale playoff

Una Pallavolo Caronno Pertusella da dieci e lode elimina Malnate e conquista la semifinale dei playoff di Serie B. Tra le mura amiche del Palazzetto dello Sport di via Uboldo, la ETS ribalta la sconfitta per 3-2 subita giovedì sul parquet di YakaVolley, centra la 13esima vittoria stagionale su 14 gare e stacca il pass per il penultimo atto degli spareggi che decreteranno sei promozioni in Serie A3. (foto: pagina Facebook Pallavolo Caronno Pertusella)

Primo set combattuto che si chiude sul 25-22 per i padroni di casa. I gialloblu allungano nel secondo parziale di gara vinto con ampio margine (25-12) e chiudono i giochi nel terzo set imponendosi con il punteggio di 25-16.

Un netto 3-0 che proietta i gialloblu sempre più a un passo dal sogno promozione. La squadra di Coach Gervasoni attende ora di conoscere l’avversario della semifinale che si giocherà su andata e ritorno, con accoppiamenti designati in base alla classifica avulsa stilata al termine della seconda fase playoff.

Anche la finalissima sarà giocata in due match, con eventuali golden set in caso di parità: sono quattro i match che separano Caronno dal sogno della Serie A3.

Questo il commento del palleggiatore gialloblu Mattia Coscione al termine della gara, condiviso dalla Pallavolo Caronno sui suoi canali social: