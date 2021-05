Volley, Serie B: un altro derby nella seconda fase dei playoff, Caronno sfida Malnate

Sarà YakaVolley Malnate il prossimo avversario della Pallavolo Caronno Pertusella per la seconda fase dei playoff. Dopo la doppia vittoria netta nel derby contro Saronno, la ETS continua a cullare il sogno chiamato Serie A3 e si prepara a giocare il secondo round degli spareggi promozione in un altro derby tutto varesino. (foto di Gianluigi Rossi – pagina Facebook Pallavolo Caronno Pertusella)

Il prossimo avversario sarà quindi YakaVolley, squadra ostica e temuta anche dal coach Claudio Gervasoni, già battuta dai gialloblu nel doppio confronto della regular season nel Girone B: Caronno vuole proseguire una striscia di vittorie straordinaria che dura da inizio stagione (12 su 12) con tre soli set persi.

I playoff si disputano in quattro round, con classifiche avulse da stilare al termine di ogni fase e confronti secchi su andata e ritorno. La ETS sembra inarrestabile e ha tutte le carte in regole per coronare con il salto di categoria una stagione sin qui quasi perfetta.

L’approdo nella prossima Serie A3 passa anche da Malnate: giovedì 20 maggio alle ore 21 la gara d’andata in trasferta, sabato 22 il ritorno sul parquet amico del Palazzetto dello Sport di Caronno.