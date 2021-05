I voti di Varese – Legnano: portieri in vena di regali, doppietta decisiva di Capelli

Il Varese vince 3-1 il derby contro il Legnano e si regala una giornata di festa al “Franco Ossola”. Le pagelle premiano quindi i biancorossi, mentre sono pochi i lilla che raggiungono il 6. Migliore in campo Capelli, autore di una doppietta, peggiore Redaelli, mai in partita.

PAGELLE VARESE

SIAULYS 5,5: Esce a vuoto sul gol del Legnano. Un errore grosso ma che non conta sul risultato finale, per fortuna

MAPELLI 6,5: Il Varese concede pochissimo all’attacco del Legnano, lui lotta da vero capitano

APRILE 7: Conferma tutte le sensazioni positive delle scorse partite. Gara impeccabile

PARPINEL 6,5: Come i colleghi di reparto gioca un match attento e si grande grinta

QUITADAMO 6,5: Altra prova convincente per il difensore, oggi in versione laterale a destra. Forza ed esperienza

BEAK 6: Tanta corsa e sostanza per la mediana biancorossa. Qualche errore in impostazione ma perdonabile

Polo 6: Schierato da mezzala per il finale di partita, fa il suo

SCAMPINI 6: Subisce un colpo, stringe i denti e regge con carattere

Disabato 7: Entra e la chiude con un delizioso destro a giro ma anche con tante importanti giocate

PETITO 6: Ancora positivo, sta salendo di fiducia ed è un segnale importante

Nicastri 6: Anche lui si piazza a sinistra e alterna bene le due fasi

CAPELLI 8: Sta diventando il simbolo di questa squadra. Anche oggi, oltre i due gol, una prestazione completa

OTELE’ 6: Si mangia il primo gol, ci mette tanta grinta ma è impreciso

Balla 6,5: Un finale di partita di grande spessore. Tiene lontano il Legnano con le sue giocate da mago

MINAJ 6,5: Poche occasioni da gol ma tanta corsa, condito dall’assist per Disabato

PAGELLE LEGNANO

RUSSO 5: Non esente da colpe sui due gol di Capelli, più difficile arrivare sul tiro di Disabato

ORTOLANI 6: Sulla destra prova a farsi vedere ma la difesa del Varese gli concede poco

NAVA 5,5: Soffre la velocità degli attaccanti del Varese. Prova a rifarsi con l’esperienza ma non sempre riesce

LUONI 6: Per lui il tipico gol dell’ex. Prestazione così così

DE STEFANO 6: Meglio nel primo tempo da terzino, nella ripresa a tutta fascia perde le distanze

BERETTA 5,5: Si vede poco in mezzo al campo, meglio in interdizione che in costruzione

DI LERNIA 6: Prova a dare ritmo al Legnano ma non sempre è supportato dai compagni

BINGO 5,5: Arrivava dalla doppietta di Sestri Levante, oggi trova spazio una sola volta ma mastica il mancino

Tunesi 5,5: Cambio di Sgrò all’intervallo, parte bene ma si perde con il passare dei minuti

GASPARRI 6: Da capitano è l’ultimo a mollare ma a livello di pericolosità fatica a farsi vedere

REDAELLI 5: Praticamente nullo. Non riesce mai a trovare le giocate giuste

Brusa 5,5: Entra nella ripresa per la difesa a 3, gara onesta ma non arriva alla sufficienza

COCUZZA 5,5: Grazia il Varese nel momento migliore del Legnano non punendo Siaulys, incerto sull’uscita

Frau 5,5: Non si vede praticamente mai