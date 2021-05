Zanzi “silurato” prima del “suo” premio Furia: «Poteva almeno aspettare lunedì”

«Quello che mi delude di più è che sia stato comunicato alla vigilia del premio Furia, che è un premio che ho fortemente voluto io. Potevano almeno aspettare lunedì a comunicarmelo».

Daniele Zanzi è deluso dalla decisione del sindaco Davide Galimberti di toglierli tutte le deleghe di giunta, ma ancor più del fatto che la sua partecipazione alle due cerimonie del premio, previste per domani, sarà in nome della sua passione, e non di un ruolo istituzionale che improvvisamente si ritrova a non avere più.

Zanzi si esprime solo parzialmente: la maggior parte delle argomentazioni sono rimandate a «Una conferenza stampa che intendiamo convocare per lunedì». Di certo che l’avviso gli è arrivato «Con una Pec, anticipata da una telefonata. Almeno quella».

In ogni caso: «Io comunque ci sarò domani alla cerimonia, soprattutto quella della piantumazione dell’albero – assicura Zanzi – In qualità di cosa? Di cittadino appassionato, evidentemente. Lo farei anche se fossi l’ultimo degli usceri. Devo molto a Furia, di cui ho ancora ora una immensa stima. Lui sapeva riconoscere le persone, e conoseva il valore della riconoscenza. Continuerò ad onorare la sue memoria».

Tentazioni con il centrodestra? «Non ho niente da dire per ora. Certo che ieri in Consiglio comunale han fatto più bella figura i consiglieri del centro destra che gli assessori del centro sinistra, imbarazzanti nel loro essere supini alle decisioni del sindaco».