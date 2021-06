Il 27 giugno inizia a Sacro Monte “Mani Maestre – Artigiani in borgo”

Domenica 27 giugno prende il via Mani Maestre – Artigiani in borgo, nel primo dei quattro eventi espositivi di artigianato artistico organizzati dall’A.P.S. Parteno nel quadro dell’Estate Varesina. L’appuntamento è dalle 10 alle 20 al Sacro Monte di Varese, che sarà allestito per l’occasione con un percorso costellato da meraviglie artigiane e scorci panoramici.

Il progetto Mani Maestre raccoglie intorno a sé decine di artigiani provenienti dalle zone di Varese, Como e VCO che spiccano per l’originalità dei pezzi unici creati uno per uno con mani sapienti che sanno coniugare tecniche antiche e creatività innovativa. Creazioni uniche artigianali di abbigliamento, accessori per la casa e la persona, gioielli, disegni e dipinti, oggettistica, manufatti in legno, ceramica, cucito, fiori, libri e molto altro lasceranno il pubblico piacevolmente colpito per l’originalità e l’unicità delle proposte.

L’evento si distingue per le proposte di intrattenimento e per l’interattività dell’offerta, infatti nel corso delle giornate sarà possibile partecipare agli eventi collaterali di laboratori artigiani, visite guidate alle bellezze del Sacromonte, concerti e letture. L’ingresso sarà libero in tutte le aree espositive e sarà un’occasione originale per trascorrere una giornata con la famiglia e gli amici tra natura e cultura, in un’atmosfera di relax e festa.

Gli eventi si svolgeranno nel pieno rispetto delle norme anti-covid, con distanziamento tra i banchi espositivi e percorso di visita a senso unico. L’ingresso all’area espositiva verrà controllato per evitare assembramenti e i visitatori saranno soggetti all’obbligo di indossare la mascherina. Dispositivi di igienizzazione per le mani saranno disponibili presso ogni espositore.

EVENTI COLLATERALI

Di seguite le proposte di laboratori artigiani ed eventi collaterali previsti per il 27 giugno ai quali sarà possibile partecipare gratuitamente previa prenotazione via mail a manimaestre@gmail.com o via WhatsApp al numero 339 617 7718.

NELLA BOTTEGA DEL LIUTAIO: ORIGINI DELLA LIUTERIA ED EVOLUZIONE DEGLI STRUMENTI A CORDE PIZZICATE.

ore 11,00 Amici del Sacro Monte, via del Ceppo 5 – Santa Maria del Monte di Varese

Chiacchierata con il liutaio M° Simone Assunto, dalle origini degli strumenti a corde pizzicate fino alla chitarra moderna. Si scopriranno le fasi di lavorazione, dai legni utilizzati alla loro trasformazione per essere usati negli strumenti musicali.

Alla fine il M° Simone Assunto darà consigli per conservare bene il proprio strumento musicale. https://liuteriacocopelli.com/

DAL MOSAICO ROMANO AL PIXEL

ore 15,00 Amici del Sacro Monte, via del Ceppo 5 – Santa Maria del Monte di Varese

Il mosaico è un insieme di tessere colorate, di marmo, pietra, paste vitree, madreperle, conchiglie ecc., di forma più o meno regolare, che accostate sapientemente una all’altra creano un’immagine colorata. Le tessere sono incollate a una base rigida tramite cemento o mastice.

Per rendere questa tecnica più semplice il laboratorio introdurrà i bambini e gli adulti alla costruzione di un mosaico personale con quadratini di vetri e tessere di marmo.

Conduce il laboratorio il M° Andrea Sala “ Arend” della corte di Brenta. https://cortedibrenta.blogspot.com/

GIOCARE CON I SUONI

ore 17,00 Amici del Sacro Monte, via del Ceppo 5 – Santa Maria del Monte di Varese

Laboratorio per scoprire le mille possibilità del riciclo creativo di oggetti di uso quotidiano e naturali. Per imparare a creare strumenti musicali e a suonarli con il M° Antonio Testa.

Materiale occorrente per chi desidera costruire il proprio strumento:

1 bottiglietta con tappo o lattina vuota

1 forbice senza punta

1 sacchetto di legumi/semi secchi.

Presentazione del libro “ Giocare con i suoni “ scritto da M° Antonio Testa – edito da Nomos https://www.antoniotestamusic.com/it/

LA CURA DELLO SGUARDO

ore 19,00 Terrazza del Mose Sacromonte

Concerto di Arpa Celtica con Greta Bernocchi e reading di letture tratte dal libro di Franco Arminio – a cura della Scuola Teatrale Anna Bonomi

COME RAGGIUNGERCI

Mani Maestre si pone lo scopo di coniugare l’unicità delle proposte artigianali con l’unicità delle location di borghi antichi, sostenendo la promozione turistica e culturale del territorio. Il borgo antico di Santa Maria del Monte è con tutta ragione Patrimonio dell’Unesco per l’importanza storica e culturale che incarna. In quest’ottica, Mani Maestre sostiene i progetti di mobilità turistica nel rispetto dell’ambiente. I visitatori possono raggiungere comodamente la location con i mezzi pubblici, in particolare grazie alla Tourist Line domenicale gratuita di Autolinee Varesine (https://www.autolineevaresine.it/it/SERVIZI/Tourist-Line–il-servizio-festivo-gratuito-alla-scoperta-d i-Varese.html)

o anche attraverso la suggestiva Funicolare del Sacromonte (http://www.sacromontedivarese.it/news/funicolare-giorni-e-orari-di-apertura-da-aprile-a-dicembre-3. html).

I PROSSIMI APPUNTAMENTI CON MANI MAESTRE

La manifestazione si svolgerà al Sacromonte nelle date 27 giugno, 25 luglio, 22 agosto e 26 settembre 2021 dalle ore 10 alle ore 20.

Mani Maestre è anche a Maccagno, in piazza Unità d’Italia nei giorni 3 luglio, 7 agosto e 4 settembre 2021 dalle ore 18 alle ore 23.