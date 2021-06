376 nuovi contagi in sette giorni, anche il Varesotto è da zona bianca

Scende al 5,3 la percentuale di tamponi risultata positiva nell’ultima settimana. Su 15.342 esami eseguiti, 806 hanno evidenziato una nuova positività o confermato quella in corso. I nuovi contagi sono stati 376 con un’incidenza di 42,13 ogni 100.000 abitanti, ben al di sotto della soglia richiesta per la zona bianca ( che andrà confermata per tre settimane). Il dato di Varese rimane sempre più alto rispetto alla media regionale che è di 30,96. L’età media torna a superare quota 40.

Nei distretti afferenti ad ASST Sette Laghi solo quelli di Azzate e di Luino si attestano al di sotto dei 50 casi ogni 100.000 abitanti mentre a Varese (71) e ad Arcisate ( 78) il calo è più lento.

Migliore la situazione nel sud della provincia con il solo distretto di Busto a superare quota 50, con l’incidenza di 61 casi mentre tutti gli altri sono ben al di sotto (Saronno è a 32).

Nelle scuole la situazione ormai è stabilizzata: i casi tra il 24 e il 30 maggio sono stati 44 di cui 20 alle superiori, 10 ciascuno tra primaria e medie e 4 nell’infanzia. Rimangono però in quarantena 1238 alunni di cui 502 alle superiori e 443 alle medie.

Superano infine i 355.000 le prime dosi vaccinali effettuate da inizio campagna vaccinale nel Varesotto mentre 175.000 sono richiami già completati.