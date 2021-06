Da 38 anni al fianco dei pazienti, premiato il Centro Sclerosi Multipla dell’Ospedale di Gallarate

Il Centro Sclerosi Multipla dell’ospedale di Gallarate premiato da una multinazionale della farmaceutica e diagnostica. Il reparto diretto dal dottor Mauro Zaffaroni si è aggiudicato la seconda edizione di un bando finalizzato a migliorare i servizi a supporto di soluzioni innovative per la sclerosi multipla.

Sono stati premiati, con un finanziamento complessivo di 300mila euro, 12 progetti vincitori: in Lombardia, quello, appunto, dell’ASST Valle Olona e uno presentato dall’ASST Papa Giovanni XXIII. Afferma il dottor Mauro Zaffaroni: «Abbiamo ricevuto un finanziamento di 25mila euro grazie al progetto “la riabilitazione delle funzioni cognitive in persone con sclerosi multipla”».

«Si tratta di una proposta integrata di telemedicina, che prevede interventi individualizzati di riabilitazione e potenziamento cognitivo dei malati, da effettuare con strumenti informatici attraverso attività svolte prevalentemente a domicilio con monitoraggio in remoto e, quando opportuno, con incontri periodici presso il nostro Centro. Il progetto, da me coordinato, verrà condotto dai dottori Lorena Pippolo e Marco Roscio, psicologi. Si vuole così colmare il bisogno di interventi di prevenzione e riabilitazione dei disturbi neurocognitivi, che la sclerosi multipla comporta. Gli interventi saranno precoci, multimodali, individualizzati e modellati sul bisogno del singolo paziente».

Il commento del Direttore sanitario, dottor Claudio Arici: «La sclerosi multipla è, tra le malattie croniche, una delle più complesse: sperimentare modalità per supportare più efficacemente i pazienti, per essere più vicini a loro, rappresenta un obiettivo che l’équipe della nostra Azienda sta perseguendo da sempre. Il riconoscimento che il Centro gallaratese ha ottenuto ne è il segno più tangibile. Siamo orgogliosi del risultato, oltre che riconoscenti ai professionisti che si sono impegnati per raggiungerlo».

Il progetto in dettaglio

I deficit cognitivi colpiscono circa il 50% dei malati e comportano disabilità rilevanti in ambito lavorativo, nello studio e nei rapporti interpersonali.

Nell’ottica di potenziare preventivamente la riserva cognitiva e la resilienza al danno neurologico, il progetto è rivolto a pazienti che presentano una disfunzione cognitiva anche solo iniziale o sfumata.

L’obiettivo è quello di promuovere capacità specifiche, la consapevolezza del deficit, lo sviluppo di strategie efficaci e, nel complesso, migliorare la qualità di vita dei pazienti.

La riabilitazione cognitiva interesserà specifiche funzioni quali l’attenzione complessa, la memoria di lavoro, la velocità di elaborazione delle informazioni e la flessibilità cognitiva, avvalendosi anche di strumenti informatizzati specifici.

Tutte queste funzioni saranno valutate prima e dopo periodi di “allenamento”, a breve e a lunga distanza di tempo.

Gli interventi si focalizzeranno sull’interferenza tra funzioni motorie e cognitive durante il cosiddetto “dual task”, ovvero l’esecuzione simultanea di un compito motorio e uno cognitivo.

Tali situazioni si presentano molto frequentemente nella vita quotidiana e possono essere spesso causa di incidenti e cadute per i malati.

Il Centro Sclerosi Multipla dell’Ospedale di Gallarate

E’ stato fondato nel 1963, primo sorto in Italia dedicato alla diagnosi, cura e assistenza alle persone con sclerosi multipla e ha rappresentato negli anni un modello di riferimento per i numero altri Centri SM poi nati in tutta Italia.

Da sempre la ricerca clinica è stata una delle sue mission, non meno importante dell’attività assistenziale. Ciò è stato possibile grazie alla convenzione prima con l’Università degli Studi di Milano, poi con l’Università Vita Salute dell’Ospedale S. Raffaele di Milano, sotto la direzione scientifica del Professor Giancarlo Comi.

Presso il Centro sono stati condotti e vengono regolarmente attivati molteplici studi clinici farmacologici e non. Collabora con diverse Università e Centri SM italiani ed è stato sede di due progetti del CNR, diversi progetti di ricerca finanziati dalla Fondazione Italiana

Sclerosi Multipla e uno anche dalla National Multiple Sclerosis Society (USA). Non ultima, la pubblicazione di oltre 300 lavori scientifici, diversi volumi e supplementi di riviste scientifiche, di rilievo nazionale ed internazionale.

Il dottor Mauro Zaffaroni

Dirige il Centro Sclerosi Multipla gallaratese, presso il quale lavora dal 1983. Oltre all’impegno assistenziale, svolge attività di ricerca sugli aspetti clinico-terapeutici, epidemiologici e immunologici della sclerosi multipla ed è autore o co-autore di 150 pubblicazioni scientifiche.

Ha condotto, come ricercatore principale o associato, numerose sperimentazioni cliniche nazionali e internazionali sui diversi aspetti clinico-terapeutici della sclerosi multipla e a numerosi studi collaborativi con varie Università e Centri SM italiani.