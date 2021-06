50 palloncini sopra Travedona Monate per ricordare Chiara Petronella

A un anno dalla sua scomparsa, la famiglia di Chiara Petronella vuole ricordarla con un’iniziativa simbolica e benefica al cimitero di Travedona Monate sabato 26 giugno alle 17.30.

Per l’occasione verranno liberati 50 palloncini, a simboleggiare gli anni che Chiara avrebbe compiuto il 21 giugno, data del suo compleanno. Ci sarà un momento dedicato alla sua memoria, con un discorso da parte dei rappresentanti della Fiom – Cgil, il sindacato in cui militava, e un canto composto da suo figlio Matteo Doria. Nello stesso momento, si svolgerà un’iniziativa in ricordo di Chiara anche nel comune di Altamura, in Puglia, la sua cittadina di origine.

Come l’anno scorso, Mauro e Matteo Doria, marito e figlio di Chiara Petronella, hanno avviato una nuova raccolta fondi, per sostenere la Fondazione Giacomo Ascoli e la Fondazione Ponte del sorriso, due note realtà di volontariato che operano in provincia di Varese. È possibile donare a questo Iban IT56Y0306950040100000003072 intestato a Matteo Doria, con causale “In ricordo di Chiara Petronella”. Alcune cassette rosse per le donazioni sono state posizionate anche all’interno della fabbrica Whirlpool di Cassinetta, dove Chiara lavorava. Le stesse cassette si potranno trovare anche sabato pomeriggio al cimitero di Travedona durante la cerimonia.