I 5Stelle alla Lega di Varese “Se candidate come sindaco parlamentari o consiglieri regionali, prima devono dimettersi”

Il Movimento 5Stelle Varese si rivolge direttamente alla Lega per chiarire un punto che sembra fare parte della discussione per la ricerca del candidato del centrodestra.

«Leggiamo di possibili candidature della Lega alla carica di Sindaco di Varese di figure istituzionali che già ricoprono incarichi in Parlamento ed in Regione – Scrive infatti sulla sua pagina Facebook istituzionale – Non pretendiamo che i candidati che competono alla carica di sindaco in alternativa a Davide Galimberti condividano il nostro pensiero circa la necessità di un codice comportamentale di lealtà verso tutti gli elettori, quale che sia la coalizione prescelta, che prevede la non compatibilità tra la candidatura e il mantenimento di altri ruoli in altre istituzioni elettive».

Naturalmente: «Ogni coalizione è libera di fare quel che vuole. Ma appunto sarebbe un segnale più leale e rassicurante verso i cittadini che votano che i candidati manifestino anticipatamente, con un atto di dimissioni, l’intenzione di consacrarsi interamente ed esclusivamente alla carica di sindaco, sia che vincano sia che perdano».

Il commento dei 5Stelle varesini è infatti: «È facile correre sapendo di poter cadere sempre in piedi. La rinuncia preventiva a una carica non è un atto sacrificale: è a nostro parere una garanzia posta nelle mani dei cittadini, perché la politica non è una professione nè una gara per accumulare più cariche possibili».