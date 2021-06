Il 60% dei prodotti tessili usa fibre che 50 anni fa non esistevano

Si stima che circa il 60% dei prodotti tessili attualmente utilizzati nel mondo utilizzi fibre che solo 50-60 anni fa non erano ancora sul mercato, e da parte di alcuni esperti si ritiene che il 30% dei prodotti che saranno venduti fra 50 anni non sia stato neanche concepito. È quanto è emerso durante l’incontro organizzato da Sistema moda Italia (Smi)- Federazione Tessile e moda dal titolo “L’innovazione quale strumento di marketing” nell’ambito dei “Giovedì di Smi”. (nella foto un reparto della Veropiz di Arsago Seprio)

Aver successo sul mercato però non significa solo sperimentare strade che altri ancora non hanno percorso o anticipare cambiamenti che ancora devono avvenire. L’esperienza di aziende che, in tempi recenti, hanno acquisito importanti risultati, dimostra come il loro successo non derivi solo da aspetti tecnologici relativi al prodotto, bensì anche dalla capacità di avere una visione di interazione con i mercati utilizzando l’innovazione come strumento di comunicazione e di marketing.

Questi concetti sono stati illustrati e approfonditi nel corso della presentazione di Clemente Bottani professore della facoltà di Marketing dell’università Cattolica. Secondo Mauro Sampellegrini di Smi, per il successo di una articolata strategia di innovazione non sono sufficienti solo idee e progettualità creative, ma anche l’adozione in azienda di procedure organizzative standardizzate .

L’innovazione tecnologica dei prodotti va dunque valorizzata con modalità diverse in termini di marketing. Ci sono aziende che utilizzano l’innovazione come strumento per un’efficace campagna di comunicazione sul consumatore finale. In alcuni casi i risultati raggiunti con prodotti innovativi nel settore dei tessili tecnici consente alle aziende di inserirsi in mercati diversi quali ad esempio l’elettronica. Ci sono infine aziende la cui strategia di innovazione ha portato alla creazione di una vera e propria società che ha come obiettivo l’innovazione per tutte le aziende del gruppo. (Fonte Smi)