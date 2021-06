A Malpensa arriva il nuovo Dreamliner di Qatar Airways

Qatar Airways presenta la nuova generazione di Boeing 787-9 Dreamliner, configurata con la nuova Business Class Suite, su una serie di rotte chiave verso l’Europa e l’Asia, a partire dal servizio Doha-Milano Malpensa operato oggi e salutato da un tradizionale water salute.

L’aereo ultramoderno è previsto per i servizi da Doha a Milano Malpensa, Atene, Barcellona, Dammam, Karachi, Kuala Lumpur e Madrid e ha una capacità totale di 311 posti – 30 suite di Business Class e 281 posti in Economy Class.

Realizzata con l’esclusivo DNA di design di Qatar Airways e rivolta ai viaggiatori più esigenti, le nuove sedute e l’ambiente della Business Class interpretano un design contemporaneo estremamamente personale, spazioso e funzionale, permettendo il massimo del relax in un ambiente privato.

«In linea con la volontà di offrire ai nostri passeggeri un’esperienza di viaggio senza precedenti, siamo lieti di introdurre questa tanto attesa Business Class Suite sul più recente aeromobile a fusoliera larga di Qatar Airways, il Boeing 787-9 che debutterà su una serie di rotte chiave all’interno della nostra rete» dice l’ad Gruppo Qatar Airways, Akbar Al Baker.

Disposta a spina di pesce, in una configurazione 1-2-1, ogni suite ha un accesso diretto al corridoio con una porta scorrevole per garantire il massimo della privacy e del comfort. I passeggeri seduti nelle suite centrali adiacenti possono far scorrere i pannelli della privacy al tocco di un pulsante per creare il lorospazio privato chiuso.

La Business Class Suite ha poltrone completamente reclinabili con estensione fino a 2 metri, per offrire elevati livelli di comfort a bordo. I passeggeri possono rilassarsi durante il volo, sapendo che il loro dispositivo mobile personale è conservato in modo sicuro in un supporto per telefono dedicato, dotato di una tecnologia di ricarica wireless che è compatibile con entrambi i dispositivi iOS e Android.

La Business Class Suite è completata dal servizio di bordo della compagnia aerea, leader nel settore, offerto dal suo pluripremiato personale di bordo. Questo include un’ampia selezione di cucina internazionale, cibo e bevande, così come sane opzioni di pasti vegani che fanno parte del menu à la carte dine-on-demand di Qatar Airways. I passeggeri potranno sperimentare un’offerta di ristorazione pluripremiata, e saranno sono coccolati con prodotti e servizi di marchi di classe mondiale tra cui Narumi, BRIC’S, diptyque, TWG Tea, Castello Monte Vibiano Vecchio e The White Company per citarne alcuni.

In Economy Class, i sedili prodotti da Recaro esemplificano il design e la tecnologia più recenti. Ogni poltrona è dotata di uno schermo tattile Panasonic IFE da 13 pollici, oltre a un supporto per dispositivi elettronici personali per dispositivi mobili e iPad. Il sedile è dotato di un bracciolo girevole che può essere completamente riposto nello schienale, fornendo un’esperienza più confortevole e spaziosa. I passeggeri potranno godere dell’esperienza culinaria completa “Quisine”, che offre un’esperienza di viaggio in classe economica elevata.

I passeggeri che volano sul Boeing 787-9 all’avanguardia in Economy Class hanno la possibilità di abbinare le loro cuffie Bluetooth personali al sistema IFE di bordo.

Il Boeing 787-9 è l’ultimo membro degli aerei Boeing nella flotta di Qatar Airways. Come cliente di lancio in Medio Oriente per il Boeing 787, la compagnia aerea ha continuato a volare con la sua flotta di 30 787-8 durante la pandemia di COVID-19 grazie alla sua forte efficienza nei consumi e all’eccellente record di affidabilità. L’investimento di Qatar Airways nel 787-9 sottolinea ancora una volta l’impegno della compagnia aerea per la sostenibilità e il raggiungimento di emissioni di carbonio nette zero entro il 2050.