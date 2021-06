Accusa un malore in un locale pubblico, 67enne deceduta a Legnano

Stava trascorrendo una serata in un locale pubblico con il marito, poi il suo cuore, improvvisamente, si è fermato ed è deceduta. Il tragico fatto è accaduto alle 23 di ieri, sabato 19 giugno, in un bar del rione Canazza, a Legnano. Vittima una 67enne.

La donna stava trascorrendo il sabato sera con amici, ma ad un certo punto si è sentita male. I presenti hanno chiamato il 118. La 67enne è stata soccorsa dalla Croce Rossa di Legnano che l’ha ricoverata in codice rosso al pronto soccorso cittadino. Purtroppo per lei non c’è stato niente da fare.