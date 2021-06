Addio alla mascherina all’aperto, da lunedì non sarà più obbligatoria

A partire da domani, lunedì 28 giugno, non sarà più obbligatorio indossare la mascherina quando ci si trova all’aperto.

Sarà sempre tuttavia necessario indossarla nei luoghi chiusi o in quelle situazioni, anche all’esterno, in cui ci sono il rischio di assembramento o la difficoltà a mantenere il distanziamento fisico.

Le buone pratiche per evitare eventuali nuovi contagi rimangono valide dunque, tuttavia, quello che molti aspettavano da domani sarà realtà. La mascherina non sarà più obbligatoria quando ci si trova in spazi esterni. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha ribadito la necessità di mantenere comportamenti responsabili e prudenti e avere con sé comunque questo fondamentale dispositivo di protezione individuale.

Ni giorni scorsi anche il Premier Mario Draghi era intervenuto per fare il punto sulla lotta alla pandemia da covid 19, ricordando che la guerra a questa malattia non è finita e apre a nuove sfide. Ecco le sue parole: