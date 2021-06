Agli studenti di agraria la cura degli orti sociali di Besnate

Prendersi cura degli orti sociali del proprio paese, mettendo in pratica la teoria appresa tra i banchi di scuola: è il progetto Ortofruendo che coinvolgerà gli studenti di Besnate che frequentano l’istituto di agraria.

Ortofruendo vede protagonisti l’associazione Banca del Tempo di Besnate, l’istituto “Ponti” di Agraria di Gallarate (il plesso di Somma Lombardo) e l’amministrazione Corbo; l’inaugurazione è venuta ieri, martedì 8 giugno: è stato piantato una pianta di peperoncino insieme ai ragazzi e al dirigente scolastico, Giuseppe Martino.

Per il sindaco, Giovanni Corbo, quest’occasione è un «binomio qualificante» che include in sé formazione – professionale e umana – e riqualificazione degli spazi pubblici.

Banca del Tempo ha richiesto, insieme alla scuola, l’assegnazione di un orto sociale che verrà curato e coltivato dai ragazzi di Besnate iscritti alla scuola di agraria. «Come amministrazione abbiamo creduto molto in questa idea e in questo progetto, in quanto è non solo una opportunità di crescita scolastica per i ragazzi che hanno la possibilità di dedicarsi a un orto, ma è anche un progetto che li fa collaborare e quindi relazionarsi tra di loro. Mai come ora dopo un periodo di lockdown e di dad crediamo che sia importante dare a loro degli spazi per sviluppare in sinergia le loro passioni ed ambizioni», spiega l’assessora alle Politiche Sociali, Sara Zarini.

L’idea è poi quella di sviluppare anche con Paola De Alberti – assessora alla Pubblica istruzione – un’offerta per l’orientamento degli studenti che nei prossimi anni dovranno fare la scelta dopo la scuola secondaria.

«Un sentito ringraziamento ad Adriano Basile, Ceo della IFR Supplies di Gallarate, per la sua gentile e cortese presenza in questo frangente, che ha messo a disposizione, per questo evento, uno dei suoi droni aziendali per suggellare l’importanza dell’evento», hanno concluso sindaco e assessori.