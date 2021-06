Al Parco della Magana di Cassano la palestra è a cielo aperto

Lunedì 14 giugno alle ore 10.30 al Parco della Magana di Cassano Magnago ci sarà la presentazione del progetto “Palestra a cielo aperto” edizione 2021.

L’attività, organizzata dal Comune di Cassano Magnago con la conduzione tecnica della Cooperativa sociale Totem e gli istruttori del Centro Studi Karate di Cassano Magnago, vede la partecipazione e il sostegno di Coop Lombardia.

Palestra a cielo aperto si articolerà nelle mattinate di lunedì e mercoledì per tutta l’estate fino al 15 settembre 2021.

«Il progetto è organizzato per rispondere alla necessità di tornare a fare movimento insieme all’aria aperta, per combattere situazioni di isolamento delle fasce più deboli della popolazione, in particolare di anziani e i diversamente abili, ma non solo, come grande opportunità di crescita del proprio benessere» spiega Stefano Bottelli, di cooperativa Totem.

Il progetto “Palestra a cielo aperto” proporrà percorsi di ginnastica dolce e “Anziano più sicuro” con attività di prevenzione delle cadute e momenti formativi di difesa personale.

L’attività è aperta a tutte e tutti i residenti a Cassano Magnago, obbligatoria l’iscrizione formale che potrà essere fatta al momento della presentazione, ma anche nei momenti successivi, ad attività iniziata. Previsti spazi e corsi anche con realtà locali che si occupano di persone diversamente abili.

Un’attenzione particolare sarà rivolta a prevenire forme di contagio Covid-19, quindi saranno sia previsti spazi di accoglienza in triage con gel lavamani e misurazione della temperatura corporea, sia protocolli e forme di tutela per una tranquilla partecipazione degli utenti.