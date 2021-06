Al via la campagna ACI Varese per tutti gli utenti della strada: #prevediamoperprevenire

Una campagna di sicurezza stradale fatta in modo innovativo e che coinvolga non solo gli automobilisti, ma anche pedoni, ciclisti, monopattinisti. È questo l’obiettivo dell’iniziativa #prevediamoperprevenire messa in campo da Aci in collaborazione con Comune di Varese.

Una campagna, per la prima volta, rivolta quindi a tutti gli utenti della strada: «Tutti, in diversi momenti, possiamo essere pedone o ciclista o conducente d’auto. E, spesso, a seconda del ‘cappello’ che indossiamo anche i nostri comportamenti variano – spiega il presidente di Aci Varese Giuseppe Redaelli – E’ opportuno perciò cercare di immedesimarci nel comportamento degli altri utenti della strada, sforzandoci di prevedere le situazioni di pericolo che possono causare la distrazione, l’alta velocità, i malesseri o i guasti.Quello che vogliamo sottolineare che possiamo, qualunque utente della strada siamo, mettere in atto misure di autoconservazione utili per prevenire un possibile incidente. Perchè non bastano le norme per potersi sentire al sicuro dai pericoli della strada».

«È indubbio che dopo questo anno e mezzo dove tutti siamo stati impegnati su altri fronti, si rende necessario ritornare a fare attività di prevenzione . ha commentato il sindaco di Varese Davide Galimberti – Per veicoli ma anche tra pedoni, biciclette e altro. Il progressivo ritorno alla normalità ce lo impone e iniziative come queste che potenziano la consapevolezza di automobilisti, pedoni e ciclisti non possono che vedere tutte le istituzioni allineate».

«”Prevediamo per prevenire” a mio giudizio significa far capire che la strada è un luogo comune a tutti – ha sottolineato l’assessore alla Polizia Locale Raffaele Catalano – Se si prendesse questo in considerazione, certe criticità possono essere evitate. Ed è importante ogni iniziativa che aiuti tutti gli utenti della strada ad entrare in questa logica: quella che la strada è uno spazio comune».

Un lavoro di tipo culturale che si affianca ai doverosi controlli stradali, soprattutto nel weekend: «Abbiamo, con la zona bianca, esteso i controlli di polizia fino a 3 di notte nel weekend – ha spiegato il comandate della Polizia Locale di Varese Matteo Ferrario – con un immediato e grande effetto sulla prevenzione dei pericoli per la guida in stato di ebbrezza, sopratutto sui giovani. Un tema su cui stiamo puntando, per la tutela dell’interesse dei cittadini».

COME SI PARTECIPA

Per promuovere questa sensibilizzazione ‘dalla base’ degli utenti della strada ACI Varese ha pensato di indire – con la collaborazione dei Comune di Varese il concorso #prevediamoperprevenire, invitando i cittadini a mandare una frase (un “tweet””) della lunghezza massima di 280 caratteri, che miri a diffondere tra tutti gli utenti della strada una cultura di consapevolezza sui rischi e sui comportamenti anche di autoconservazione e precauzionali da tenere in strada.

La frase verrà mandata con una “cartolina digitale”, un form che si potrà scaricare, a partire da mercoledì 30 giugno dai siti internet www.varese.aci.it e www.comune.varese.it e dalle pagine Facebook di Automobile Club Varese e del Comune di Varese; il form deve essere compilato e inviato via e-mail all’indirizzo e-mail segreteria@varese.aci.it entro il 15 luglio 2021 e deve riportare l’oggetto: ”#prevediamo per prevenire”.

In alternativa, il form di partecipazione potrà essere ritirato presso la sede di AC Varese in viale Milano 25, compilato e consegnato presso gli stessi sportelli entro il 15 luglio 2021.

Una giuria di esperti composta da 5 membri, scelti tra esponenti di AC Varese e rappresentanti del Comune di Varese, selezionerà i 30 migliori “tweet” valutando l’efficacia degli stessi in riferimento all’obiettivo di sensibilizzazione promosso dalla campagna. Potrà costituire elemento preferenziale l’indicazione da parte del partecipante della divulgazione sui propri social della frase.

L’elenco dei vincitori sarà pubblicato sui siti internet www.varese.aci.it , www.comune.varese.it e sulle pagine Facebook di Automobile Club Varese e del Comune di Varese.

L’AUTODROMO DI MONZA IN PREMIO AI 30 MIGLIORI

I 30 selezionati non solo parteciperanno gratuitamente alla “Festa dell’Automobilista” che avrà luogo all’Autodromo Nazionale di Monza il 25 luglio 2021, in occasione della ricorrenza di San Cristoforo, protettore degli automobilisti, ma avranno anche l’opportunità di effettuare alcuni giri liberi con la propria vettura privata sul circuito dell’Autodromo Nazionale in un turno della durata di circa 25 minuti.

Tutti i partecipanti potranno partecipare alla parata che si terrà sulla storica pista sopraelevata, tracciato normalmente chiuso al pubblico: «Puntiamo a farne un evento importante, da record, riempiendo di auto l’intero percorso» precisa Redaelli, che è anche presidente dell’autodromo di Monza.

Durante l’evento ci sarà anche la benedizione dei mezzi che sarà impartita dall’Arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini.

Con successivi avvisi saranno forniti ulteriori dettagli sulle attività che si svolgeranno in autodromo durante la festa, che avrà anche caratteristica solidale a favore della Caritas Ambrosiana.