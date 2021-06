Al via i lavori di sistemazione alla Burlera di Oggiona

Al via a Oggiona con Santo Stefano i lavori di sistemazione della zona verde della Burlera.

«Un’area molto cara agli oggionesi: per molti anni non è stata interessata da lavori, questa amministrazione ha pensato a fare una serie di interventi» dice Enzo Lazzetera, consigliere delegato all’ambiente».

Gli interventi sull’area verde attraversata dal viale in rizzada comprendono la pulizia del ciglio della strada, la sistemazione del sottobosco e il taglio dei rovi, già avviato con intervento anche di macchine per operare in altezza.

«La Burlera sarà così più godibile. Un nuovo intervento che si accompagna a quello già svolto sul giardino di San Vittore e quello previsto con il Percorso vita a Santo Stefano».