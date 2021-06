Albero su un treno merci, a Sesto Calende chiudono tutti i passaggi a livello

Un convoglio merci in transito da Sesto Calende ha urtato un albero caduto sulla linea ferroviaria a causa del maltempo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Somma Lombardo che hanno messo in sicurezza l’area e collaborato con i tecnici della rete ferroviaria. Sono in corso le operazioni di ripristino al fine di far proseguire il tragitto al treno.

Il problema, infatti, è che Rfi ha chiuso i passaggi a livello di Sesto Calende, lasciando le sbarre abbassate per lungo tempo.

Il vicesindaco sestese Edoardo Favaron, che ricopre anche la carica di assessore ai lavori pubblici, si è mosso in prima persona per risolvere il problema, come spiega: «Dopo aver ricevuto diverse segnalazioni, sono andato in stazione per capire cosa stesse succedendo. Ho trovato il capostazione che mi ha spiegato dell’albero caduto, ma ho risposto che non è possibile chiudere tutti i passaggi a livello, delle vie rimangono isolate e in caso di emergenze sanitarie delle abitazioni non sarebbero raggiungibili dalle ambulanze. Domani mattina farò mandare una lettera di protesta a Rfi da parte dei nostri uffici».

Un abitante di Sesto Calende si è trovato il passaggio sbarrato: «Sono arrivato con camion alle 18.30 e sono stato in attesa almeno fino alle 19.15. In via della Sorgente ci sono persone ultra ottantenni che in situazioni di passaggio a livello chiuso forzatamente rimarrebbero isolate, anche in caso di ambulanze. Ci sono stati tre casi quest’anno di chiusura dei passaggi a livello. Oggi è stato il terzo; capisco la necessità dei lavori, ma chiediamo di chiudere laddove serva, non tutta la tratta».