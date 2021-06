Alcolici ai minorenni: sanzionato un locale del centro di Busto Arsizio

Cinquecento euro di multa subito, con il rischio di aumentare la sanzione in caso di recidiva o di arrivare alla sospensione momentanea della licenza. Un locale del centro di Busto Arsizio – gli inquirenti non ne hanno reso noto il nome – è finito nei guai dopo la segnalazione di alcuni genitori che si sono rivolti al Commissariato quando hanno capito che ai loro figli minorenni venivano venduti alcolici.

I ragazzi venivano “serviti” senza che venisse loro richiesta la carta d’identità: sono stati gli stessi giovanissimi a confermare le modalità di vendita agli uomini della Polizia Amministrativa che – dopo l’allerta dei genitori – sono intervenuti. In particolare le bottiglie di alcolici venivano vendute a un 17enne (la cui età non veniva mai verificata dal gestore del bar) che poi consumava le bevande insieme ad amici ancora più giovani. Il malessere di alcuni ha fatto scattare l’allarme tra i genitori.

I responsabili dell’esercizio commerciale sono quindi stati sanzionati per “l’avvenuta vendita di bevande alcoliche a minori maggiori di 16 anni”: il primo verbale è stato, come detto, di 500 euro ma in caso di nuove segnalazioni potrebbero arrivare ulteriori provvedimenti.