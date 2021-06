Alessandro pronto all’impresa: traversata in Vespa del Maggiore e sbarco a Luino per beneficenza

Per Alessandro Pozzi, già protagonista di molte imprese all’insegna della beneficenza, sono giorni concitati prima della grande traversata del Lago Maggiore di domenica 13 giugno.

La sua nuova impresa si chiama “Traversata per la Vita”: il vespista jeraghese questa volta compirà una traversata da record in sella a “Peraspera”, una Vespa classe 1959, tutta originale, alloggiata su un pattino anni ‘60 che, fino a 3 anni fa, prestava regolare servizio di salvataggio sulla riviera romagnola.

La “navigazione” prenderà il via da Cannero e approderà a Luino, potrà essere seguita con una “ecobarca” e, oltre ad essere un’impresa interessante contribuirà com’è nello stile di Alessandro a fare del bene sostenenfo i progetti della Fondazione Giacomo Ascoli rivolti ai bambini con patologie onco-ematologiche.

Il mezzo scelto da Alessandro è una Vespa Peraspera alloggiata su un pattino da salvataggio che, grazie a un meccanismo composto da pale, pullegie e cinghie, consentirà di dare forza motrice alla struttura per poter compiere la traversata. Si tratta di un unicum perché l’unione tra Vespa e pattino ha generato la nascita di un vero e proprio natante omologato dalle Autorità di navigazione, unico e originale.

L’unica personalizzazione del pattino, oltre la spinta motore della Vespa, sta nell’avergli dipinto sopra il numero 27, a ricordare la data di nascita di Giacomo Ascoli, quel giorno di febbraio del 1993.

Alessandro Pozzi ha ottenuto anche il patrocinio di Regione Lombardia ed è appena stato al palazzo della Regione per incontrare il Presidente Attilio Fontana e la vicepresidente del Consiglio lombardo Francesca Brianza: “Siamo orgogliosi di patrocinare come Consiglio Regionale una bella iniziativa. Non è la prima volta che Alessandro Pozzi si cimenta in iniziative particolari con la sua vespa e questa volta attraverserà il LagoMaggiore, da Cannero a Luino. Il ricavato dell’iniziativa sarà devoluto alla Fondazione Giacomo Ascoli Onlus per il sostegno alla ricerca scientifica contro il linfoma pediatrico e per il Day Center onco-ematologico pediatrico dell’ospedale di Varese, per assicurare le migliori cure possibili ai piccoli pazienti in lotta contro queste malattie. Una bella impresa per uno scopo nobile. Ci vediamo sul lago”.

