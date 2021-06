Alessia Cattaneo, da Misinto alle finali regionali di Miss Italia

C’è anche una ragazza originaria della zona tra Tradate e Misinto tra le prime sei finaliste lombarde selezionate nella prima tappa di Peschiera Borromeo. È Alessia Cattaneo, 22 anni nata a Tradate, ha vissuto a Misinto, ma da pochi giorni si è trasferita a Milano. Lavora come presentatrice per un programma sportivo e il suo sogno è continuare a lavorare e fare carriera nel mondo dello spettacolo.

Il David Lloyd Malaspina con il suo ospitale ristorante Terrazza Malaspina è palcoscenico del concorso ormai da 5 anni. E nel 2019 il pubblico del Club ha visto vincere per la tappa di Miss Terrazza Malaspina la bellissima Miss Italia Lombarda Carolina Stramare, che dopo 29 anni ha riportato in Regione la corona più ambita d’Italia.

Miss Terrazza Malaspina è Seyla Zanon nata a Milano, vive a Cornaredo. Miss Bellezza Rocchetta è Federica Nania, 23 anni nata e residente a Como. Miss Be-Much Valentina Fuso, 17 anni, compirà i 18 il 31 luglio, è nata a Vidizzolo Predabissi (MI) ma vive a Mulazzano (LO). Miss 5° classificata è Martina Maiorana, 18 anni di Cernusco sul Naviglio (MI). Miss 6° classificata è Ilenia Brunella Cancro, 21 anni nata a Vidizzolo Predabissi (MI) ora vive a San Giuliano Milanese (MI).

La prossima tappa di Miss Italia Lombardia sarà i 4 luglio al Palalanzo in Alta Valle Intelvi. Per l’elezione di Miss Valle D’Intelvi. Nelle prime ore del pomeriggio i casting per le nuove iscritte, poi un bellissimo carosello con le auto d’epoca e la sera alle 20.30 la selezione in teatro.