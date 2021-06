Alla Galleria Boragno di Busto Arsizio ospite Tito Olivato

Alla Galleria Boragno di Busto Arsizio è in programma un nuovo appuntamento con la letteratura organizzato dalla libreria Bustolibri.com: il prossimomercoledì 16 giugno, a partire dalle 20.45, la sala di via Milano 4 ospiterà Tito Olivato per la presentazione del suo nuovo libro “P.s. tre poni verdi”, pubblicato da Youcanprint.

Il libro racconta la curiosa vicenda di un ragazzo alle prese con un post scriptum enigmatico, una villa del varesotto chiusa da tempo, Giuseppe Verdi e i suoi amori e una redazione giornalistica pronta a svelarne i segreti.

L’incontro sarà moderato dallo scrittore Mariano Sinisi e accompagnato al pianoforte dal maestro Loriano Blasutta con arie di Giuseppe Verdi.

L’ingresso è libero e gratuito, nel rispetto delle disposizioni per il contenimento dell’emergenza sanitaria.