Patrimonio Unesco in Svizzera, sul nuovo sito anche il Monte S. Giorgio

Da domani, giovedì 1° luglio sarà attiva una nuova piattaforma online permetterà un’immersione virtuale nei dodici beni del Patrimonio mondiale dell’Unesco in Svizzera. Il sito è stato progetto per permettere una fruizione anche online dei dodici beni svizzeri con approfondimenti sui musei, informazioni e idee per le escursioni.

Nata nell’ambito di un progetto sostenuto dalla nuova politica regionale (NPR), la nuova piattaforma è stata messa a punto daWHES (World Heritage Experience Switzerland), l’associazione che da oltre 10 anni si occupa della promozione e della messa in rete dei Patrimoni Mondiali dell’Umanità Unesco in Svizzera. Tra gli obiettivi principali lo scambio e la messa in rete degli attori operativi nell’ambito del Patrimonio mondiale Unesco.

La piattaforma si rivolge agli appassionati della natura e della cultura, alle famiglie e a chiunque voglia conoscere la storia della Confederazione. La piattaforma servirà anche agli insegnanti proponendo escursioni scolastiche o materiale didattico specifico.

Gli utenti possono navigare il sito attraverso una mappa basata sul sistema GIS o attraverso una lista di contenuti, con la possibilità di salvare quelli più interessanti in uno “zaino digitale”, una sorta di collezione di tematiche o luoghi preferiti. Inoltre coloro che, dopo l’esperienza digitale, pianificano una visita in loco, possono anche acquistare il loro ingresso online sotto

forma di un biglietto del Patrimonio mondiale. Le offerte saranno continuamente ampliate e questo assicura una continua espansione della piattaforma.

Tra i siti anche il sito transfrontaliero del Monte San Giorgio, a cavallo tra Canton Ticino e Valceresio.

Link alla piattaforma: www.ilnostropatrimonio.ch