Alumni Insubria e Confesercenti Varese siglano un accordo di collaborazione

Alumni Insubria e Confesercenti Varese hanno siglato un accordo di collaborazione che metterà in relazione, per la prima volta, gli studenti dell’Università degli studi dell’Insubria con le realtà imprenditoriali presenti sul territorio.

Alumni Insubria è un’associazione studentesca rivolta a tutti gli alunni, agli ex alunni e ai docenti dell’Università degli Studi dell’Insubria. Tra le varie attività promosse dall’associazione rientrano: l’organizzazione di eventi culturali, la promozione della socializzazione tra gli utenti, l’archiviazione di materiale oltre all’erogazione di informazioni utili per affrontare la quotidianità della vita universitaria. Nasce principalmente come digital community per mettere in contatto tutti gli associati e per far rete tra di loro, ma ben presto ci si rende conto che gli studenti hanno necessità differenti; vogliono ricevere informazioni, partecipare ad eventi, essere formati e avere opportunità di crescita.

La collaborazione con Confesercenti Varese è stata un proseguimento naturale dell’associazione che pone al primo posto le necessità degli studenti proponendo loro nuove opportunità lavoro e di crescita personale. Tramite questa collaborazione gli associati di Alumni Insubria potranno godere di una serie di agevolazioni e di servizi, tra cui la compilazione gratuita del modello Isee e l’applicazione di scontistiche speciali. Gli studenti avranno inoltre un luogo dove studiare e potranno partecipare a stage e tirocini presso l’ente o le imprese convenzionate.

Giovani e territorio. Queste sono le due parole chiave che hanno motivato Confesercenti Varese e l’Associazione Alumni Insubria a sottoscrivere un documento di partnership.

«C’è condivisione d’intenti e sviluppo di obiettivo comuni. L’intento è quello di trovare sempre nuove modalità di sviluppo di giovani. imprenditori – commenta il direttore Confesercenti Rosita De Fino -. Ci auguriamo di essere fautori di inserimenti lavorativi di talenti nelle imprese della provincia tramite percorsi di formazione mirati. Lavoreremo insieme a progettualità che uniscano domanda ed offerta sul territorio dal punto di vista del turismo, del commercio e della cultura. Ciò che le nuove generazioni svilupperanno in sinergia con i nostri associati rappresenterà il mondo della piccola e media impresa».