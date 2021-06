Alunni e genitori scelgono i colori per le facciate della nuova Anna Frank

In pochi giorni più della metà degli studenti della Anna Frank ha già votato i colori preferiti per le nuove facciate della scuola. Cinque le soluzioni proposte con tinte che vanno dal giallo, blu, verde o un mix di questi colori. Il sondaggio online proposto dal Comune di Varese ai ragazzi e ai genitori della scuola media si concluderà alla fine di questa settimana.

Un momento importante di partecipazione dunque, in cui sono proprio coloro che ogni giorno frequentano la scuola ad avere il compito di scegliere i colori delle facciate.

La proposta più votata entrerà a far parte dei lavori di riqualificazione dell’edificio scolastico in corso per una maggiore efficienza termica, sostenibilità ambientale, sicurezza, riduzione dei consumi, oltre a un generale ammodernamento della struttura per un totale di spesa di circa 800 mila euro.

La voce dei ragazzi per la scuola

«All’Anna Frank si sta portando avanti un intervento di completa riqualificazione dell’edificio – spiega il sindaco Davide Galimberti – e ci sembrava giusto che fossero propri i ragazzi e le ragazze, insieme ai loro genitori, a scegliere i colori della loro scuola. Per questo abbiamo realizzato un sondaggio con alcune possibilità cromatiche e nei prossimi giorni avremo l’esito della consultazione. I colori scelti dagli alunni saranno i nuovi colori della scuola».

«Ringrazio il sindaco e il Comune di Varese – ha detto la dirigente Chiara Ruggeri – per la possibilità data ai ragazzi di scegliere i colori della scuola e partecipare quindi in modo attivo a questa riqualificazione. Per loro è un momento altamente formativo che crea un forte legame con la scuola».

«Come abbiamo già fatto per le scuole Garibaldi e Pellico – afferma l’assessore ai Servizi educativi Rossella Dimaggio – anche alla Anna Frank abbiamo proposto agli alunni di sentirsi partecipi in prima persona dei lavori di miglioramento della loro scuola. La scelta fatta da loro dei colori delle facciate può sembrare una iniziativa semplice ma ha invece un forte valore educativo per i nostri ragazzi oltre che di partecipazione attiva».

Cantieri aperti in 38 edifici scolastici

L’Anna Frank è uno dei 38 edifici scolastici che durante l’estate verranno interessati dai lavori che renderanno queste scuole sostenibili, efficienti, moderne, con alte prestazioni energetiche per ridurre le emissioni inquinanti e ottenere un sensibile risparmio economico. Un progetto reso possibile dall’accordo tra Comune di Varese e Siram Veolia.

«Anche questa estate, con le scuole chiuse – dice l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Civati – stiamo portando avanti un grande piano di interventi per migliorare gli edifici scolastici della nostra città. Un percorso iniziato 5 anni fa per un complessivo di quasi 10 milioni investiti nelle scuole varesine».

Nel complesso, le scuole in cui verranno effettuati gli interventi sono gli asili nido Aguggiari, Aletti Gondar, Ferrari Bizzozero, Guaralda Giubiano; le scuole dell’infanzia Rocchetto Fè, Dalla Chiesa, Don Milani, Collodi, Papetti, Bizzozero, Jolanda Trolli, Calcinate, Guaralda Giubiano; la scuola dell’infanzia e primaria Capolago; le scuole primarie Fermi, Galilei, Canetta, Cairoli, Settembrini, Morandi, Sacco, Carducci, Foscolo, Marconi, Locatelli, Pascoli, San Giovanni Bosco, Garibaldi, Medea, Parini. E ancora: il compato di via Como composto dalla primaria Mazzini, la secondaria di primo grado Righi, la palestra di via Como e l’ex Istituto Enaudi; le scuole secondarie di primo grado Vidoletti, Salvemini, Anna Frank e infine il nuovo Liceo Musicale.