Ancora poesia a Luino, oltre al Festival l’incontro fra versi e note

A Luino altri eventi oltre il Festival della Poesia, annunciato qualche giorno fa, dal momento che per l’estate 2021 si parte con due date importanti: il 4 e il 10 luglio alle ore 21:00 presso il Palazzo Verbania.

Come già ricordato quest’anno il Festival della Poesia si terrà il 26 giugno. Una giornata che prenderà piede con diverse iniziative alle ore 14:00 presso Palazzo Verbania e Villa Hussy e si concluderà con un concerto alle ore 21:00 presso il Santuario del Carmine.

Ma le sorprese non finiscono qui, Aisu, in collaborazione con il Comune di Luino e la casa editrice “Cecodipam”, organizza altri eventi in vista dell’estate 2021.

Il 4 luglio alle ore 21:00 presso Palazzo Verbania si terrà una serata dal titolo “L’amore tra Musica e Poesia”: un concerto con le musiche di W.A.Mozart riprodotte dal gruppo “Trio Pyramid”.

Il 10 luglio, invece, sempre alle ore 21:00 presso Palazzo Verbania è previsto un Recital di Silvio Raffo dal titolo “Il viaggio e il sogno”.