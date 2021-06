Anniversari di matrimonio: Castellanza festeggia le sue coppie “titaniche”

Oro, smeraldo, diamante, platino, titanio. Sono i nomi degli anniversari di matrimonio che l’amministrazione Comunale di Castellanza ha deciso di festeggiare. I 50 anni sono le “Nozze d’Oro”, i 55 anni sono le “Nozze di Smeraldo”, i 60 anni sono le “Nozze di Diamante”, i 65 anni sono le “Nozze di Platino” e i 70 anni di matrimonio sono le “Nozze di Titanio”.

Materiali diversi, dal più fragile al più solido, proprio per simbolizzare la maggiore forza che via via la relazione va acquisendo.

E così, dopo lo stop imposto dalla pandemia da Covid, il Sindaco della Città di Castellanza, Mirella Cerini, ha ripreso questa “tradizione” invitando le coppie a Palazzo Brambilla per un momento di celebrazione.

Da sabato 5 Giugno per quattro sabati saranno 254 le coppie che festeggeranno il loro anniversario in Comune: 116 coppie festeggeranno i 50 anni di matrimonio, 81 i 55 anni di matrimonio, 46 i 60 anni di matrimonio, 9 i 65 anni di matrimonio e 2 il traguardo dei 70 anno di matrimonio.

«Si tratta di una bella iniziativa che abbiamo voluto riprendere non appena è stato possibile per complimentarsi per il lungo viaggio insieme – ha dichiarato il Sindaco della Città di Castellanza, Mirella Cerini -. Abbiamo augurato loro ogni bene e felicità. Una vita passata insieme, dove moglie e marito hanno contribuito alla riuscita e al raggiungimento di questo importante traguardo, vivendo momenti belli ma superando anche le avversità e periodi non del tutto positivi, una vita intera passata insieme».

Le coppie sono state invitate dal Comune a mezzo lettera. Purtroppo pare che a qualcuno la missiva non sia arrivata. Pertanto chi non avesse ricevuto l’invito può contattare l’Ufficio Cultura del Comune di Castellanza al numero 0331-526261.