Aperte le votazioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine degli Architetti

Sono in corso le elezioni all’Ordine Architetti P.P.C. della Provincia di Varese per il rinnovo del consiglio per il 2021/2025.

Alla prima convocazione non è stato raggiunto il quorum, perciò da sabato 19 è stata aperta la seconda tornata, che richiede un minimo di 424 iscritti.

Per consentire le votazioni in presenza la sede dell’ordine sarà aperta dal 19 giugno al 23 (domenica 20 esclusa) dalle 10 alle 14 e dalle 16 alle 20.

Una terza convocazione impegnerebbe scrutatori e iscritti a mobilitarsi per ulteriori 5 giorni: l’invito da parte dell’organizzazione per i 2100 architetti iscritti è perciò di partecipare al voto.

Le info sulle votazioni nel sito dell’Ordine